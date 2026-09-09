Kira fiyatlarındaki artışla birlikte ev sahipleri ve kiracılar arasındaki uyuşmazlıklar yeni boyutlar kazanıyor. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç'ın aktardığı bilgilere göre, düşük kira ödeyen kiracıları tahliye etmek isteyen bazı mülk sahipleri, doğrudan iletişim kurmak yerine farklı hukuki stratejilere başvuruyor.

Uzun yıllardır aynı evde oturan ve kirasını düzenli ödeyen kiracılar, kira tespit davalarını mülk sahibi yerine avukatlardan gelen SMS ile öğreniyor. Araç, bu durumun kiracılar üzerinde huzursuzluk yarattığını belirterek, tarafların dava yoluna gitmeden önce makul bir bedel üzerinde uzlaşmaya çalışması gerektiğini ifade etti.

ÖNCE SATIŞ SONRA İHTİYAÇ BAHANESİ

Tahliye süreçlerinde dikkat çeken bir diğer yöntem ise satış ilanı üzerinden yürütülüyor. Ev sahipleri, önce taşınmazı satacaklarını belirterek evi emlakçı aracılığıyla ilana koyuyor. Kiracının çıkmayı reddetmesi halinde ise strateji değiştirilerek 'kendim oturacağım' gerekçesiyle tahliye süreci başlatılıyor.

Araç, bu noktada mülk sahibinin gerçek bir ihtiyacı olup olmadığının sorgulanması gerektiğini vurguladı. Asıl amacın, eski kiracıyı çıkarıp evi güncel piyasa değerinden yeniden kiralamak olup olmadığı hukuki süreçlerin seyrini etkiliyor.

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYEDE 3 YIL KURALI NEDİR?

Kanunlara göre, ihtiyaç nedeniyle tahliye edilen bir taşınmaz, haklı bir sebep bulunmadığı sürece üç yıl boyunca eski kiracıdan başkasına kiralanamıyor. Uzmanlar, evin bu kurala aykırı olarak başkasına kiralanması durumunda eski kiracının tazminat davası açma hakkı doğduğunu bildiriyor. İhtiyaç bahanesiyle çıkarılan kiracıların, eski evlerinin durumunu takip etmeleri büyük önem taşıyor.

Mülk sahiplerinin yatırımlarından gelir elde etme hakkı ile kiracıların barınma hakkı arasındaki dengenin korunması gerektiği belirtiliyor. Karşılıklı empati ve doğrudan iletişimin, birçok uyuşmazlığı mahkeme aşamasına gelmeden çözebileceği ifade ediliyor.