ORTA Vadeli Program’da (OVP) 2026 yılı sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4 olarak açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Yapılan hesaplamalara göre söz konusu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027’de alacağı toplam zammın yüzde 7,84 olması bekleniyor.

Ancak hesaplanan oran kesinleşmiş zam oranını ifade etmiyor. Maaş artışları, 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon verilerinin tamamının açıklanmasının ardından netleşecek.

ZAM ORANI NASIL HESAPLANACAK?

Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam, toplu sözleşme artışı ile oluşması halinde enflasyon farkının birlikte hesaplanmasıyla belirlenecek.

2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,89 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda yüzde 2,70 enflasyon farkı oluşacağı hesaplanıyor. Buna yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının eklenmesiyle toplam artışın yüzde 7,84'e ulaşması öngörülüyor.

İKİ AYLIK ENFLASYON YÜZDE 3,66

TÜİK verilerine göre temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 1,75, ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ikinci yarısının ilk iki ayındaki kümülatif enflasyon yüzde 3,66'ya ulaştı.

Mevcut tabloya göre memur ve memur emeklileri için henüz enflasyon farkı oluşmadı. Yılın kalan aylarında açıklanacak veriler zam oranının belirlenmesinde etkili olacak.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 7,84'lük artış varsayımının gerçekleşmesi halinde bazı mesleklerde tahmini Ocak 2027 maaşları şöyle hesaplanıyor:

Şube müdürü (1/4): 115 bin 544 TL

Memur (9/1): 78 bin 834 TL

Uzman öğretmen (1/4): 99 bin 427 TL

Öğretmen (1/4): 89 bin 816 TL

Başkomiser (3/1): 109 bin 214 TL

Polis memuru (8/1): 99 bin 914 TL

Uzman doktor (1/4): 184 bin 150 TL

Hemşire (5/1): 91 bin 532 TL

Teknisyen (11/1): 81 bin 861 TL

Profesör (1/4): 165 bin 375 TL

Araştırma görevlisi (7/1): 110 bin 872 TL

Vaiz (1/4): 93 bin 838 TL

Avukat: 110 bin 186 TL

MEMUR EMEKLİLERİNİN TAHMİNİ MAAŞLARI

Aynı zam varsayımına göre memur emeklilerinde de maaşların artması bekleniyor. Buna göre öğretmen emeklisinin maaşının 50 bin 584 TL'ye, polis memuru emeklisinin 50 bin 784 TL'ye, hemşire emeklisinin 50 bin 583 TL'ye ve mühendis emeklisinin 51 bin 432 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Kaymakam emeklisinin tahmini maaşı 71 bin 14 TL, pratisyen hekim emeklisinin ise 74 bin 75 TL olarak hesaplanıyor.

KESİN ZAM İÇİN 4 AYLIK VERİ DAHA BEKLENECEK

Memur ve memur emeklilerinin alacağı kesin zam oranının ortaya çıkması için eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor. Bu nedenle yüzde 7,84'lük oran ve buna göre hesaplanan maaşlar şimdilik tahmini rakamlar olarak değerlendiriliyor.