UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta heyecanı Barcelona-Feyenoord karşılaşmasıyla devam ediyor. İspanyol devi Barcelona, Hollanda temsilcisi Feyenoord’u sahasında konuk edecek.
Devler Ligi’ne galibiyetle başlamak isteyen iki takımın mücadelesi öncesinde gözler yayın saati ve kanal bilgilerine çevrildi.
BARCELONA-FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?
Barcelona ile Feyenoord arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 19.45’te başlayacak.
BARCELONA-FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?
Barcelona-Feyenoord karşılaşması tabii spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi resmi yayın platformu üzerinden takip edebilecek.
MAÇ CAMP NOU’DA OYNANACAK
Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasındaki mücadele, Barcelona’nın sahası Camp Nou’da oynanacak. Barcelona taraftarı önünde üç puanı hedeflerken, Feyenoord ise zorlu İspanya deplasmanından avantajlı bir sonuçla ayrılmaya çalışacak.