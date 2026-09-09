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Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasındaki mücadele, Barcelona’nın sahası Camp Nou’da oynanacak. Barcelona taraftarı önünde üç puanı hedeflerken, Feyenoord ise zorlu İspanya deplasmanından avantajlı bir sonuçla ayrılmaya çalışacak.

Barcelona-Feyenoord karşılaşması tabii spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi resmi yayın platformu üzerinden takip edebilecek.

Barcelona ile Feyenoord arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 19.45’te başlayacak.

Devler Ligi’ne galibiyetle başlamak isteyen iki takımın mücadelesi öncesinde gözler yayın saati ve kanal bilgilerine çevrildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta heyecanı Barcelona-Feyenoord karşılaşmasıyla devam ediyor. İspanyol devi Barcelona, Hollanda temsilcisi Feyenoord’u sahasında konuk edecek.

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