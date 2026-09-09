ŞANS Topu’nda 9 Eylül 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişin sonuçları belli oldu. Günün kazandıran numaralarının açıklanmasıyla birlikte kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Şans Topu sonuçlarına yoğunlaştı.

Çekilişte beş ana numaranın yanı sıra şanslı numara da belli oldu. Şans Topu’nda günün kazanan numaraları 23, 3, 29, 20 ve 10 olarak açıklanırken, şanslı numara 10 oldu.

9 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI

9 Eylül 2026 tarihli Şans Topu çekilişinde çıkan numaralar şöyle:

23 - 3 - 29 - 20 - 10

Şanslı Numara: 10

Çekilişin tamamlanmasının ardından oyunseverler kuponlarında yer alan numaraları kazanan numaralarla karşılaştırmaya başladı.

BÜYÜK İKRAMİYE 14 MİLYON 974 BİN TL

9 Eylül tarihli çekilişte büyük ikramiye tutarı 14 milyon 974 bin 298 TL olarak açıklandı. Milyonlarca liralık büyük ikramiye, çekilişin en fazla merak edilen başlıklarından biri oldu.

Kazanan numaraların belli olmasının ardından gözler büyük ikramiyenin herhangi bir kupona isabet edip etmediğine ve diğer ikramiye kategorilerindeki dağılıma çevrildi.

KUPONLAR NASIL KONTROL EDİLİR?

Şans Topu oynayan vatandaşlar, çekiliş sonrasında kuponlarında bulunan numaraları açıklanan sonuçlarla karşılaştırabiliyor. Kesin sonuç ve ikramiye bilgileri için Milli Piyango’nun resmi sonuç kanallarının takip edilmesi gerekiyor.

Özellikle büyük ikramiyenin hangi kupon veya kuponlara isabet ettiği, kazanan bulunup bulunmadığı ve diğer kategorilerdeki ikramiye tutarları resmi sonuçların ayrıntılarıyla birlikte netleşiyor.

ŞANSLI NUMARA DA 10 OLDU

9 Eylül çekilişinin dikkat çeken ayrıntılarından biri de ana numaralar arasında bulunan 10’un aynı zamanda şanslı numara olarak çekilmesi oldu.

Böylece 9 Eylül 2026 Şans Topu çekilişinde kazanan kombinasyon 23, 3, 29, 20, 10 + 10 şeklinde oluştu.

Büyük ikramiye tutarının 14 milyon 974 bin 298 TL olarak açıklandığı çekilişin ardından kupon sahiplerinin ikramiye kazanıp kazanmadıklarını resmi sonuç ekranından kontrol etmeleri gerekiyor.