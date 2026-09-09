Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu, bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kurum tarafından paylaşılan programa göre, sanatseverleri bir araya getirecek olan dev organizasyon 12 Eylül Cumartesi akşamı saat 21.00'de başlayacak.

Festivalin açılış temsili, Giuseppe Verdi'nin dünyaca bilinen 'Attila' operası ile yapılacak. Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek eserde, orkestrayı Lorenzo Castriota, koroyu ise Mahir Seyrek yönetecek. Güçlü müzikal yapısı ve kalabalık solist kadrosuyla sahneye taşınacak eserin dekor ve kostüm tasarımı Semahat Gülden Sayıl'a, koreografisi Bader Çakan'a, ışık tasarımı ise İnan Erbil Sefer'e ait.

FESTİVAL PROGRAMINDA HANGİ ESERLER YER ALIYOR?

Etkinlik takvimi kapsamında 15 Eylül Salı günü saat 21.00'de Lev Tolstoy'un ölümsüz eseri 'Anna Karenina' balesi sanatseverlerle buluşacak. Koreograf Young Soon Hue imzası taşıyan ve dünya prömiyeri niteliğindeki eser, şef Tulio Gagliardo Varas yönetimindeki orkestra eşliğinde sahnelenecek. Ardından 19 ve 21 Eylül tarihlerinde, Alman besteci Carl Orff'un ünlü 'Carmina Burana' sahne kantatı, tarihi tiyatronun atmosferinde iki farklı temsille izleyici karşısına çıkacak.

KAPANIŞ TEMSİLİNDE KİMLER SAHNE ALACAK?

Uluslararası festivalin kapanışını, Kazakistan'dan davet edilen Abay adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu yapacak. Konuk ekip, 25 ve 26 Eylül akşamları ünlü gladyatörün özgürlük mücadelesini anlatan 'Spartacus' balesini sahneleyecek.

TARİHİ MEKANIN AKUSTİĞİ SANATLA NASIL BİRLEŞİYOR?

Dünyanın en iyi korunan antik tiyatrolarından biri olan Aspendos, doğal akustiği sayesinde mikrofonsuz sahne performanslarına olanak tanıyor. Binlerce yıllık tarihi dokunun klasik müzik ve bale figürleriyle buluştuğu bu etkinlik serisi, her yıl hem yerli sanatseverler hem de yabancı turistler için Akdeniz havzasındaki en önemli kültürel rotalardan birini oluşturuyor.