ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan karı koca yaralanırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Besni ilçesine bağlı Korupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Muhittin Öztürk yönetimindeki 06 YA 2575 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlanırken, sürücü Muhittin Öztürk ile yanında bulunan eşi Meryem Öztürk araçta yaralandı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ARAÇTAN ÇIKARDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaralanan Muhittin ve Meryem Öztürk’ü araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki yaralı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.