İSTANBUL’da Irak Konsolosluğu ve bir kafeye yönelik gerçekleştirilen saldırılarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Muhammed Ali Çınar yakalandı. Gürcistan’da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Çınar’ın Türkiye’ye giriş yaptığı sırada güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Çınar’ın, iki ayrı saldırıyla bağlantılı şüpheli olarak tespit edildiği bildirildi.

İKİ AYRI SALDIRMAYLA İLGİLİ ARANIYORDU

Soruşturma kapsamında Muhammed Ali Çınar’ın, 30 Kasım 2024’te Bahçelievler’de bulunan bir kafeye yönelik saldırı ile 21 Mart 2025’te Şişli’deki Irak Konsolosluğuna yönelik eylemde şüpheli olarak belirlendiği kaydedildi.

Çınar hakkında bu süreçte kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

GÜRCİSTAN’DA CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Gürcistan’da tutuklu bulunan Muhammed Ali Çınar’ın buradaki cezaevinden tahliye edilmesinin ardından Türkiye’ye geldiği belirtildi.

Çınar, 9 Eylül’de Ardahan’daki Türkgözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı sırada yakalandı. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

HAKKINDAKİ DAVA DEVAM EDİYOR

Yapılan sorgulamada Çınar hakkında ayrıca “suç örgütü üyesi olma” suçundan açılmış bir kamu davası bulunduğu ve davanın İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Ali Çınar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli’deki Irak Konsolosluğu ve Bahçelievler’deki kafeye yönelik saldırılara ilişkin soruşturma sürüyor.