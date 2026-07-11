Türkiye'nin özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yol ve tarla kenarlarında yabani ot olarak bilinen şerbetçiotu filizleri, dünya gastronomi pazarında rekor fiyatlarla işlem görüyor. Sözcü'nün aktardığı habere göre, Avrupa'daki lüks restoranların menülerini süsleyen bu bitkinin kilogram fiyatı 1000 euroya (yaklaşık 53 bin lira) ulaşıyor.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kuşkonmaza benzer bir yapıda topraktan çıkan filizler, Belçika gibi ülkelerde "Kuzeyin trüf mantarı" sıfatıyla anılıyor. Hafif acımtırak ve fındıksı aroması sayesinde Michelin yıldızlı şeflerin özel reçetelerinde yer buluyor. Dünyanın en pahalı sebzeleri listesinde üst sıralarda bulunan bitki, yüksek ekonomik değerine rağmen Türkiye'de yerel halk tarafından çoğunlukla sıradan bir ot sanılarak göz ardı ediliyor.

ŞERBETÇİOTU FİLİZLERİ NEDEN BU KADAR PAHALI?

Uzmanların değerlendirmelerine göre, fiyatın astronomik seviyelere çıkmasının temel nedeni tedarik zincirindeki zorluklar ve hasat sürecindeki yoğun emek ihtiyacı. Şerbetçiotunun ticari amaçla kültüre alınması son derece hassas tarım uygulamaları gerektiriyor. Doğal ortamından elle toplanması ise ciddi bir zaman ve iş gücü maliyeti yaratıyor.

TÜRKİYE'DEKİ ÜRETİM DURUMU NASIL?

Küresel çapta en yoğun üretim Almanya'nın Bavyera, Fransa'nın Alsas bölgeleri ve Belçika'da yapılıyor. Türkiye'de ise endüstriyel anlamda tarımı sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gerçekleştiriliyor. Nemli iklimleri seven bu bitkinin doğada kendiliğinden yetişen yabani formları, doğru tanınması halinde kırsal bölgelerdeki toplayıcılar için alternatif ve yüksek getirili bir gelir kaynağı potansiyeli taşıyor.