ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından Kongre'ye sunulmak üzere hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun temmuz sayısı yayımlandı. Yayımlanan metne göre, küresel çaptaki arz şokları ve Orta Doğu'daki gerilimlere karşın ABD ekonomisi büyüme ivmesini koruyor.

Fed Başkanı Kevin Warsh'un gelecek hafta Kongre'de detaylarını sunacağı raporda, enflasyon dinamiklerine ilişkin güncel veriler paylaşıldı. Enflasyonun bu yıl artış gösterdiği ve özellikle enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle bankanın yüzde 2'lik uzun vadeli hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiği aktarıldı.

İSTİHDAM VE BÜYÜME VERİLERİ

İş gücü piyasasının genel hatlarıyla istikrarını koruduğu ve işsizlik oranının düşük seviyelerde seyrettiği belirtildi. Raporda, ilk çeyrekte Reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ılımlı bir büyüme kaydettiği, hanehalkı tüketimindeki artışın ise sınırlı kaldığı ifade edildi. Büyümeyi destekleyen ana unsurların yüksek teknoloji yatırımları ve kamu harcamalarındaki toparlanma olduğu vurgulandı.

Belgede, Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyetin sağlam bir hızda genişlediği değerlendirmesine yer verildi. Ayrıca, yapay zeka odaklı yüksek teknoloji ürünlerine yönelik yoğun talebin, imalat sektöründe veri merkezi inşasına bağlı üretimi artırdığı bildirildi.

KÜRESEL PİYASALAR İÇİN ANLAMI NEDİR?

Fed'in yılda iki kez yayımladığı bu raporlar, küresel piyasalarda dolar likiditesi ve faiz politikalarının geleceğini anlamak açısından temel bir gösterge kabul ediliyor. Bankanın enflasyon ve istihdam dengesine yönelik yapacağı vurgular, uluslararası piyasalardaki risk iştahını doğrudan şekillendirerek yatırımcı kararlarına yön veriyor.

Raporun son bölümünde, ABD finansal sisteminin dirençli kalmaya devam ettiği ve varlık değerlemelerinin tarihsel normların üzerinde seyrettiği açıklandı. Dış ekonomik aktivitedeki büyümenin ise Orta Doğu'daki çatışmalar ve gümrük vergilerinin etkisiyle 2026'nın ilk yarısında genel olarak durgun bir seyir izlediği kaydedildi.