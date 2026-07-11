Kandaki yüksek yağ oranını kontrol altına almak için tıbbi tedavinin yanı sıra beslenme alışkanlıkları da kritik rol oynuyor. Uzmanların aktardığına göre, yüksek kolesterol ve trigliserit değerleri günümüzde en yaygın sağlık sorunları arasında bulunuyor.

Uzun süre dengelenmeyen kan yağları, damar sertliği, kalp krizi ve felç gibi tehlikeli kardiyovasküler hastalıklara zemin hazırlıyor. Sağlık uzmanları, tıbbi tedaviyi desteklemek amacıyla antioksidan ve lif açısından zengin bitkisel gıdaların düzenli tüketilmesini öneriyor.

KAN YAĞLARINI DENGELEYEN BESİNLER NELER?

Açıklanan listeye göre, soğan ve sarımsak gibi temel mutfak ürünleri kalp damar sağlığını destekleyen besinlerin başında geliyor. Bunun yanı sıra yeşil çay, karahindiba, zencefil, adaçayı ve nane çayı gibi bitki çayları da kan yağlarını düşürmede etkili oluyor. Yaban mersini ve ahududu gibi kırmızı orman meyveleri, kuşkonmaz yaprağı, kırkkilit otu, kırmızı kişniş ile kurutulmuş sarıçiçekler de uzmanların önerdiği bitkiler arasında yer alıyor. Ayrıca keten tohumu, chia tohumu, fındık, ceviz ve badem gibi sağlıklı yağlar içeren kuruyemişlerin dengeli tüketimi tavsiye ediliyor.

BİTKİSEL DESTEKLER NASIL ETKİ EDİYOR?

Beslenme uzmanları tarafından vurgulandığı üzere, bu bitkisel gıdalar içerdikleri yüksek çözünebilir lif ve biyoaktif bileşenler sayesinde bağırsaklardaki kolesterol emilimini azaltarak kana karışmasını yavaşlatıyor. Ancak tıp dünyası, bu besinlerin tek başına bir tedavi yöntemi olarak görülmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Bitkisel takviyeler, yalnızca doktor kontrolündeki tıbbi tedaviye ek olarak ve düzenli bir diyet programı çerçevesinde kullanıldığında fayda sağlıyor.