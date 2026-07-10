Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM), 10 Temmuz tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yeni bir ticari adım attığını bildirdi. Şirket yönetim kurulu, tamamı kendi mülkiyetinde olacak yeni bir varlık kiralama şirketi kurulması yönünde resmi karar aldı.

Söz konusu kuruluş işlemi, 6362

Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 61. maddesi dayanak alınarak hayata geçiriliyor. İlgili sürecin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 07.06.2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği şartlarına tam uyumlu şekilde yürütüleceği aktarıldı.

YASAL SERMAYE LİMİTİ NE KADAR OLACAK?

KAP'a yapılan açıklamaya göre, kurulacak olan anonim şirket statüsündeki yapının başlangıçtaki ödenmiş sermayesi en az 250.000 TL olarak belirlendi. Faaliyete geçecek olan bu yeni yapı, yüzde 100 oranında Türk Telekom iştiraki olarak kurumsal bünyedeki yerini alacak.

VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİ NEDEN KURULUR?

Büyük ölçekli kurumlar, alternatif finansman yöntemlerine daha esnek şekilde ulaşabilmek amacıyla varlık kiralama şirketleri (VKŞ) kurma yoluna gidiyor. Bu özel amaçlı yapılar temel olarak kira sertifikası (sukuk) ihracı gerçekleştirerek, ana şirketlerin faizsiz finansman araçlarından ve geniş yatırımcı havuzundan yararlanmasını sağlıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu denetiminde faaliyet gösterecek olan şirketin tescil işlemlerinin yasal prosedürler çerçevesinde tamamlanması bekleniyor. Yeni iştirakin devreye girmesiyle birlikte kurumun sermaye piyasalarındaki finansal enstrüman çeşitliliğinde artış yaşanması öngörülüyor.