Karsan'dan yapılan resmi açıklamaya göre, şirketin üst yönetiminde önemli bir bayrak değişimi yaşandı. Son 10 yıldır Karsan CEO'su ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görev yapan Okan Baş, profesyonel kariyerinde yeni bir döneme odaklanma kararı alarak görevinden ayrıldı.

Okan Baş'ın görev süresi boyunca Karsan, elektrikli ve otonom toplu ulaşım çözümleriyle uluslararası pazarlarda dikkat çeken bir konuma ulaştı. Şirketin küresel bir mobilite markasına dönüşüm sürecine liderlik eden Baş'ın ardından boşalan koltuğa, lojistik sektöründe 22 yıllık tecrübesi bulunan Utku Can Ayyarkın getirildi.

YENİ DÖNEMDE HEDEFLER NELER?

Kıraça Holding Grup CEO'su ve Karsan Yönetim Kurulu Üyesi sıfatlarını da taşıyan Ayyarkın, yeni dönemde Karsan CEO'su ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görev yapacak. Sahadan üst yönetime uzanan tecrübesiyle Ayyarkın'ın, şirketin 60 yıllık birikimini sürdürülebilir büyüme hedefleriyle harmanlaması ve operasyonel yetkinliğiyle şirkete liderlik etmesi bekleniyor.

KÜRESEL MOBİLİTE VİZYONU NASIL ŞEKİLLENECEK?

Türkiye'nin otomotiv sanayisinde özellikle elektrikli otobüs ihracatıyla Avrupa'da güçlü bir pazar payına sahip olan Karsan, bu yönetim değişikliğiyle uluslararası rekabetteki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Yeni yönetimin, otonom sürüş teknolojileri ve sıfır emisyonlu toplu taşıma vizyonunu daha geniş coğrafyalara taşıyarak şirketin küresel marka olma yolculuğunu ivmelendirmesi öngörülüyor.