Posta Magazin'in aktardığına göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi bu yıl dördüncü kez düzenlenen geniş katılımlı bir golf turnuvasına ev sahipliği yaptı. İş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren organizasyonda, kadın ve erkek sporcular yedi farklı kategoride kupa için mücadele etti.

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in de katılım gösterdiği etkinlikte, sporcular yeşil sahada yeteneklerini sergiledi. Turnuva formatına bu yıl ilk defa dahil edilen "Hole in One" (tek vuruşta topu çukura sokma) alanı, hem izleyicilere hem de katılımcılara oldukça heyecanlı anlar yaşattı.

GROSS KATEGORİSİNDE ZİRVENİN SAHİBİ

Organizasyonun en çok merak edilen bölümlerinden biri olan ödül töreninde, handikap puanları düşülmeden elde edilen ham skorla belirlenen ve golf turnuvalarının en prestijli derecesi kabul edilen Gross kategorisinin kazananı açıklandı. Bu zorlu kategoride rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan Mümin Saka, birincilik kupasını Cemal Kalyoncu'nun elinden aldı.

Turnuva, diğer altı kategoride dereceye giren başarılı golfçülerin protokol üyelerinden madalya ve ödüllerini almasıyla sona erdi. İş ve spor dünyasını aynı sahada buluşturan geleneksel organizasyon, centilmence geçen mücadelelerin ardından kapanış yaptı.