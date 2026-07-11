Posta gazetesinden Murat Gülderen'in aktardığı habere göre, gelişen yapay zeka teknolojileri sayesinde akıllı telefonlar artık birer ön sağlık tarama cihazına dönüşüyor. Telefonların kamera ve mikrofon donanımlarını kullanan çeşitli uygulamalar, cilt kanseri riskinden uyku apnesine kadar 7 farklı alanda kullanıcılara erken uyarı sistemi sunuyor.

GÖRÜNTÜ İŞLEME İLE FİZİKSEL TARAMA

Kamera aracılığıyla yapılan analizlerin başında cilt, ağız ve göz sağlığı geliyor. SkinVision ve Scanoma gibi uygulamalar, şüpheli ben veya cilt lekelerini saniyeler içinde analiz ederek cilt kanseri riskine karşı ön değerlendirme yapıyor. Benzer şekilde DentalMonitoring uygulaması ağız içi fotoğraflarla diş eti sorunlarını ve ortodontik süreçleri izlerken, Peek Acuity uygulaması ekran yardımıyla görme keskinliğini ölçerek erken tarama imkanı tanıyor. Ayrıca Tissue Analytics, belirli aralıklarla çekilen yara fotoğraflarını karşılaştırarak iyileşme sürecini ve olası enfeksiyon belirtilerini takip ediyor.

SES VE HAREKET ANALİZİ

Telefon mikrofonları ise solunum yolları ve uyku kalitesi hakkında veri topluyor. SnoreLab ve SleepScore uygulamaları gece boyunca horlama ve nefes seslerini kaydederek uyku apnesi riskini analiz ediyor. CoughPro ise gün içindeki öksürük sıklığını dinleyerek değişimleri raporluyor. Öte yandan BeCare MS Link adlı uygulama, telefon kamerasıyla yürüyüş ve denge analizi yaparak özellikle Multipl Skleroz (MS) hastalarının hareket performansının uzaktan izlenmesine destek sağlıyor.

UYGULAMALAR KESİN TEŞHİS KOYABİLİR Mİ?

Bu yeni nesil mobil sağlık taramalarının en önemli kısıtı, hiçbirinin kesin tıbbi tanı koyma yetkisine sahip olmamasıdır. Yapay zeka destekli bu araçlar, hastalıkları teşhis etmek yerine riskli durumları erken fark ederek hastaları uzman hekimlere yönlendirmeyi amaçlıyor. Özellikle kronik öksürük veya uyku apnesi gibi durumlarda toplanan veriler, doktora sunulabilecek objektif ön raporlar niteliği taşıyor. Uzmanlar, mobil uygulamaların profesyonel tıbbi muayenenin yerini alamayacağı konusunda kullanıcıları uyarıyor.