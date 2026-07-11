Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından depreme dayanıksız olduğu öne sürülerek 16 Temmuz 2025 tarihinde ziyarete kapatılan ve Eylül 2025'te yıkılan Antalya Arkeoloji Müzesi'nin arazisinde belirsizlik sürüyor. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, yıkımın üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen yeni müze binası için henüz temel atma işlemi gerçekleştirilmedi. Alandaki mevcut çalışmaların sadece enkaz kaldırma ve zemin düzenlemesi seviyesinde kaldığı belirtiliyor.

1922 yılında öğretmen Süleyman Fikri Erten öncülüğünde kurulan kurum, bölgedeki tarihi eserleri Birinci Dünya Savaşı sonrası işgal güçlerinin yağmasından korumak amacıyla hayata geçirilmişti. İlk olarak Kaleiçi'ndeki Alaaddin Camii'nde faaliyete başlayan müze, 1937 yılında Yivli Minare Külliyesi'ne, 25 Kasım 1972 tarihinde ise Konyaaltı Caddesi'ndeki son binasına taşınmıştı. Müze, 1988 yılında Avrupa Konseyi Yılın Müzesi ödülünü kazanarak uluslararası alanda da rüştünü ispatlamıştı.

YIKIM KARARI NASIL ALINDI?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, mevcut binanın deprem riski taşıdığı gerekçesiyle 20 Mart 2025 tarihinde yıkım kararı aldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının itirazlarına rağmen süreç durdurulmadı. Ziyaretçi girişine kapatılmasının ardından başlayan yıkım çalışmaları, Eylül 2025 itibarıyla tamamlanarak tarihi bina tamamen moloz yığınına dönüştü.

100 BİN ESER NEREDE KORUNUYOR?

Antalya Arkeoloji Müzesi, Paleolitik Çağ'dan Roma ve Bizans dönemlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede yaklaşık 100 bin arkeolojik ve etnografik esere ev sahipliği yapıyordu. Bu eserlerin sadece 5 bin kadarı sergi salonlarında ziyaretçilerle buluşurken, büyük çoğunluğu depolarda tutuluyordu. Müzenin kapalı kaldığı bu geçiş sürecinde, özellikle Roma dönemi heykelleri ve Frigya buluntuları gibi paha biçilemez eserlerin güvenli alanlarda muhafaza edildiği biliniyor.

Akdeniz Bölgesi'nin en kapsamlı tarih kurumu olan müzenin yeniden inşası, Antalya merkezinin yanı sıra Alanya gibi çevre ilçelerden gelen kültür turlarının rotalarını da doğrudan etkiliyor. Bölge turizmi açısından büyük önem taşıyan yeni müze projesinin ne zaman tamamlanacağı ve temelin hangi tarihte atılacağı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.