Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Antalya Bölge Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gazete ve İnternet Haber Siteleri Temsilcileri Bölge Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Antalya, Burdur, Denizli ve Isparta'dan gelen sektör temsilcileriyle yerel medyanın güncel sorunları ve beklentileri paylaşıldı. BİK Antalya Bölge Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel'in de yer aldığı buluşmada, kurum politikalarının sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda şekillendirildiği aktarıldı.

Adana, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Bursa ve İzmir'in ardından Antalya'da düzenlenen etkinlikte konuşan Abdulkadir Çay, bölgesel farklılıkların çözüm süreçlerinde dikkate alındığını bildirdi. Her bölgenin kendine has ihtiyaçları olduğunu belirten Çay, ortak taleplerin raporlanarak düzenli bölge müdürleri toplantılarında değerlendirildiğini açıkladı.

RESMİ İLAN GELİRLERİNDE HEDEF BÜYÜDÜ

BİK'in resmi ilan ve reklam istatistiklerini paylaşan Genel Müdür Çay'ın aktardığına göre, Antalya Bölge Müdürlüğü havzasındaki yayın kuruluşlarına 2025 yılında 236 milyon liranın üzerinde ödeme yapıldı. 2026 yılının ilk altı aylık döneminde ise bu rakamın 143 milyon lirayı aştığı duyuruldu. Yıl sonu itibarıyla önceki yılın rakamlarının üzerine çıkmayı hedeflediklerini belirten Çay, gelir artışının enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının üzerinde kalmasının sektörel büyüme açısından kritik olduğunu vurguladı.

YENİ İSTİHDAM PROTOKOLÜ SEKTÖRE NE GETİRİYOR?

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri de BİK ile İŞKUR arasında imzalanan iki yıllık yeni İşgücü Hizmetleri İş Birliği Protokolü oldu. Daha önce 2016-2021 yılları arasında yürütülen ve yaklaşık 3 bin 600 gencin medya sektörüne kazandırılmasını sağlayan projenin güncellenmiş hali olan bu protokol, özellikle Alanya gibi güçlü yerel medya ağına sahip ilçelerde nitelikli personel açığının kapatılması açısından yakından takip ediliyor. İşbaşı eğitim programları ve mesleki kurslar aracılığıyla, yerel basının yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Toplantının son bölümünde söz alan gazete ve internet haber sitesi temsilcileri, sektörün yaşadığı zorluklara ilişkin çözüm önerilerini sundu. Katılımcılar, yerel medyaya yönelik yürütülen destekleyici çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek BİK yönetimine teşekkürlerini iletti.