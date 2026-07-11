Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katıldığı törende, Türkiye'nin ihracat lokomotifi olan otomotiv sektörünün en başarılı firmaları ödüllendirildi. Düzenlenen organizasyonda, geçtiğimiz yılın ihracat şampiyonu Ford Otomotiv olarak açıklandı. Toplam 133 firma ise gösterdikleri performansa göre platin, altın, gümüş ve bronz kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Törende açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sanayisinin son 20 yılın 19'unda ihracat şampiyonu olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin Avrupa'da beşinci, dünyada ise 13'üncü büyük üretim üssü konumunda bulunduğunu aktaran Bolat, Avrupa Birliği ile gerçekleşen ticaretin dörtte birinin bu sektörden geldiğini ve otomotiv ihracatının yüzde 71'inin AB ülkelerine yapıldığını bildirdi.

"MADE IN EU" DÜZENLEMESİ NE AŞAMADA?

Avrupa Birliği'nin kendi otomotiv endüstrisini rekabetçi kılmak amacıyla teşvikleri "Made in EU" (AB'de üretilmiş) şartına bağlama hazırlığı da törenin önemli gündem maddelerinden biri oldu. Bakan Bolat, bu uygulamanın Türkiye'nin talep ettiği yapıya doğru evrildiğini gözlemlediklerini ancak henüz resmi bir karar alınmadığını ifade etti. Avrupa pazarındaki bu tür yasal düzenlemeler ve korumacı politikalar, ihracatının yüzde 85'ini Avrupa kıtasına yapan Türk otomotiv üreticilerinin stratejik planlamaları için hayati önem taşıyor.

İHRACATTA 41.5 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

OİB

Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı'nın aktardığı verilere göre, sektör 41.5 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye'nin toplam dış satımının yüzde 15.2'sini tek başına karşılıyor. Yılın ilk yarısında ihracatın yüzde 4.3 oranında artarak 20.8 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Baran Çelik ise inovatif ve teknolojik liderliği sürdürmek adına sektörel çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini duyurdu.