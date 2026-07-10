KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre, talep toplama süreci tamamlanan Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları Borsa İstanbul'da yatırımcılarla buluşuyor. Halka arz büyüklüğü 3,75 milyar TL'ye ulaşan şirket, 16 Temmuz 2026

Perşembe günü itibarıyla Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Yurt içi bireysel yatırımcılardan, ayrılan payların 1,78 katı oranında talep gelen halka arz sürecinin ardından tahta açılış detayları da netleşti. Şirketin 66.944.955 TL nominal değerli halka arz edilen payları, "SSAAT.E" işlem kodu ile borsada yerini alacak. İşlemler 56 TL baz fiyat ve sürekli işlem yöntemiyle gerçekleştirilecek.

MAKSİMUM EMİR DEĞERİ NE KADAR OLACAK?

Borsa İstanbul'un yayımladığı duyuruya göre, ilgili sırada uygulanacak maksimum emir değeri 1 milyon TL olarak sınırlandırıldı. Şirketin sermayesini temsil eden toplam 660.388.991 TL nominal değerli payları da Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi kapsamında kota alınmış oldu.

YATIRIMCILAR İÇİN SÜREKLİ İŞLEM NE İFADE EDİYOR?

Borsada yeni işlem görmeye başlayan hisselerde uygulanan sürekli işlem yöntemi ve 1 milyon TL gibi sınırlandırılmış maksimum emir değeri kısıtlamaları, tahtanın ilk günlerinde oluşabilecek aşırı dalgalanmaları kontrol altında tutmayı amaçlıyor. Bu pratik uygulama sayesinde bireysel yatırımcıların, tek seferde girilecek yüklü kurumsal alım veya satım emirlerinin yaratabileceği ani fiyat hareketlerinden korunması sağlanıyor.

Yatırımcıların merakla beklediği ilk işlem gününde, hissenin piyasa beklentilerine nasıl bir tepki vereceği ve işlem hacminin hangi seviyelerde gerçekleşeceği Borsa İstanbul işlem ekranlarından takip edilebilecek.