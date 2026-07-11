İspanya'nın Barselona kentinde bulunan ve yapımı bir asrı aşan Sagrada Familia bazilikasının inşasında sona yaklaşılıyor. Antoni Gaudí'nin 1883 yılında inşasını devraldığı tarihi projenin altı merkezi kulesi, modern yapı teknolojilerinin yardımıyla tamamlandı. Aktarılan bilgilere göre, kulelerin inşasında yüksek dayanıklılığa sahip endüstriyel yapıştırıcılar tercih edildi.

Mimar Gaudí'nin ölümünün 100. yılı yaklaşırken hız kazanan çalışmalarda, çelik ve taş parçaları tek bir yapısal bütün haline getiren özel bir teknoloji devreye girdi. Loctite EA 9497 adı verilen yapıştırıcı sayesinde modüler inşaat süreci hızlanırken, devasa yapının uzun vadeli dayanıklılığı da artırılmış oldu.

826 PANEL TEK TEK YAPIŞTIRILDI

Projenin güncel aşamasına ilişkin yapılan açıklamalara göre, bugüne kadar toplam 24 ton Loctite yapıştırıcısı tüketildi. Tamamlanan altı merkezi kulede yer alan 826 panel ve 2 bin 100'den fazla taş parça, bu yenilikçi teknoloji kullanılarak birbirine kenetlendi.

MODERN TEKNOLOJİ TARİHİ NASIL ETKİLİYOR?

"Bitmeyen Kilise" olarak da bilinen Sagrada Familia'nın yüzyılı aşan inşaat serüveni, mimari tekniklerin evrimini de gözler önüne seriyor. 19. yüzyılın sonlarında tamamen geleneksel taş işçiliğiyle başlayan proje, günümüzde ileri düzey kimyasal yapıştırıcılarla tamamlanıyor. Bu durum, tarihi mirasların inşasında modern mühendislik çözümlerinin ne kadar kritik bir rol oynadığını kanıtlıyor.