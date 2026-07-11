Üniversite adaylarının 2026 yılı tercih döneminde referans alacağı Akdeniz Üniversitesi lisans programları taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları netleşti. ÖSYM tarafından yayımlanan en güncel yerleştirme verilerine göre, kurumun tıp, hukuk, mühendislik ve eğitim fakülteleri Türkiye genelindeki en rekabetçi bölümler arasındaki yerini korudu.

TIP VE HUKUK FAKÜLTELERİNDE REKABET YÜKSEK

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, yaklaşık 7 bin 981 başarı sıralaması ve 507,48 taban puanıyla en yüksek dereceyle öğrenci kabul eden program oldu. 100 kişilik kontenjan ayrılan Hukuk Fakültesi ise 423,62790 puan ve 11.141 sıralama ile yerleştirmeleri tamamladı. Psikoloji Bölümü 45 kişilik kontenjanıyla 391,18526 puanda (40.936 sıralama) kalırken, Hemşirelik Fakültesi 395,75014 puan ve 104.086 başarı sıralamasıyla listelere girdi.

EĞİTİM VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KONTENJANLARI

Eğitim Fakültesi bünyesindeki Özel Eğitim Öğretmenliği 414,37395 puan (4.082 sıralama) ve İngilizce Öğretmenliği 445,08525 puan (7.545 sıralama) ile en üst dilimden öğrenci aldı. Okul Öncesi Öğretmenliği 392,25568 (11.407 sıralama), İlköğretim Matematik Öğretmenliği 349,26748 (175.784 sıralama) ve Fen Bilgisi Öğretmenliği 303,34817 (296.735 sıralama) taban puanlarıyla öne çıktı.

Edebiyat Fakültesi'nde ise dil bölümleri dikkat çekti. İngiliz Dili ve Edebiyatı 70 kişilik kontenjanını 430,68596 puanla (11.070 sıralama) doldurdu. Bunu 60 kontenjanlı Alman Dili ve Edebiyatı 396,88047 (11.910 sıralama) ve 40 kontenjanlı Rus Dili ve Edebiyatı 395,25580 (23.477 sıralama) izledi. Diğer bölümlerin puan ve sıralamaları şu şekilde gerçekleşti: Tarih 360,88561 (39.703 / 30 kontenjan), Latin Dili 350,41767 (42.956 / 30 kontenjan), Türk Dili 341,23902 (77.297 / 30 kontenjan), Coğrafya 331,51594 (104.057 / 50 kontenjan), Eski Yunan Dili 331,35140 (51.789 / 40 kontenjan), Sanat Tarihi 330,63169 (106.881 / 30 kontenjan), Sosyoloji 308,02945 (298.629 / 40 kontenjan), Arkeoloji 296,58776 (120.972 / 30 kontenjan) ve Felsefe 291,34952 (408.782 / 35 kontenjan).

TERCİHLERDE PUAN MI YOKSA SIRALAMA MI ÖNEMLİ?

Üniversite yerleştirme süreçlerinde taban puanlar, o yıl uygulanan sınavın zorluk derecesine ve adayların genel net ortalamalarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Adayların tercih listeleri hazırlanırken puanlardan ziyade başarı sıralamalarını dikkate alması gerekiyor. Yüzdelik dilimler ve sıralamalar, öğrenci havuzundaki gerçek rekabeti yansıttığı için yerleşme ihtimalini hesaplamada daha güvenilir bir istatistiksel veri olarak kabul ediliyor.

Antalya'nın en köklü yükseköğretim kurumu olan Akdeniz Üniversitesi, coğrafi yakınlığı ve barınma olanakları sebebiyle Alanya'daki lise mezunlarının da öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Bölge öğrencilerinin yakından takip ettiği bu veriler, 2026 YKS hazırlık sürecinde hedef belirleme aşamasında temel referans kaynağı oluşturuyor.