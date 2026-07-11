Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Bu yıl sınava katılan 994 bin 358 adaydan 452'si tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz yıl 963 bin 142 adayın katıldığı sınavda 719 olan birinci sayısındaki düşüş dikkat çekerken, bu yıl toplam 1 milyon 159 bin 641 öğrenci lise tercihi yapacak.

MEB'in yayımladığı 2026 LGS

Merkezi Sınav Raporu'na göre, sınavdaki tüm testlerde soruların ayırt edicilik düzeyi uluslararası standart olan 0.40'ın üzerinde gerçekleşti. En yüksek ayırt edicilik 0.69 oranıyla yabancı dil testinde ölçüldü. Ayrıca, 500 tam puan alan şampiyon öğrencilerin tüm derslerdeki not ortalamasının 99'un üzerinde olduğu aktarıldı. Raporda, Okul Başarı Puanı (OBP) ile LGS performansı arasında güçlü bir pozitif ilişki bulunduğu vurgulandı.

TERCİH SÜRECİ VE EŞİTLİK DURUMU

Adaylar, lise tercihlerini 13-27

Temmuz tarihleri arasında yapabilecek ve yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta duyurulacak. Sınavla öğrenci kabul eden liselerde puan eşitliği yaşanması halinde yerleştirme işlemleri belirli kurallara göre yapılacak. Bu durumlarda sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, 8, 7 ve 6'ncı sınıf yıl sonu başarı notları, 8'inci sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve yaşı küçük olan adaya öncelik verilmesi kriterleri uygulanacak.

NAKİL TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

İlk yerleştirme sonuçlarının 5 Ağustos'ta açıklanmasının ardından okulların boş kontenjanları ve taban puanları ilan edilecek. Nakil döneminde tercihler, ilk aşamadaki yüzdelik dilimler yerine doğrudan okulların taban puanları baz alınarak gerçekleştirilecek. İlk nakil başvuruları 5-7 Ağustos'ta alınıp 10 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. Aynı gün başlayacak olan ikinci nakil süreci ise 12 Ağustos saat 17.00'ye kadar devam edecek ve sonuçlar 14 Ağustos'ta açıklanacak. Nakil ile yeni bir okula yerleşen adayın önceki kayıt hakkı otomatik olarak sona erecek.

ROTA MAARİF SİSTEMİ NEDİR?

Tercih yapacak aileler için bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim kurumu verilerinin tek ekranda toplandığı "Rota Maarif" adlı yeni bir dijital platform devreye alındı. Adaylar ve veliler, rotamaarif.meb.gov.tr adresi üzerinden liselerin yüzdelik dilimlerini, taban puanlarını ve yerleşme istatistiklerini detaylıca inceleyebilecek. Uzmanlar, öğrencilerin taslak tercih listelerini oluştururken kurumları karşılaştırma imkanı sunan bu resmi platformdaki güncel verilerin referans alınmasını tavsiye ediyor.