Sağlık sektöründeki yatırımlarına bir yenisini ekleyen Daviva, 1 milyar liralık bütçeyle tamamlanan yeni hastanesini faaliyete geçirdi. Toplam 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan sağlık tesisi, bünyesinde barındırdığı ileri teknoloji donanımları ve yüksek kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Edinilen bilgiye göre, 203 yatak kapasitesine sahip hastanede; 27'si erişkin, 22'si yenidoğan, 7'si koroner ve 5'i kalp-damar cerrahisi olmak üzere toplam 61 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Ayrıca tesiste donanımlı 11 ameliyathane yer alıyor.

YAPAY ZEKA VE ROBOTİK CERRAHİ DÖNEMİ

Hastane, geleneksel tedavi yöntemlerinin ötesine geçerek robotik cerrahi sistemleri, robotik ortopedi cerrahisi ve hibrit ameliyathane gibi imkanlar sunuyor. Tanı ve tedavi süreçlerinde yapay zeka destekli uygulamaların kullanılmasıyla, hastalara çok daha hızlı ve kesin çözümler üretilmesi hedefleniyor. Gelişmiş altyapıya sahip tesiste toplam 550 sağlık personelinin görev yapacağı bildirildi.

İLERİ TEKNOLOJİ SAĞLIK HİZMETLERİNE NASIL YANSIYOR?

Tıp dünyasında giderek yaygınlaşan yapay zeka ve robotik sistemler, özellikle karmaşık cerrahi müdahalelerde hata payını en aza indirirken, hastaların operasyon sonrası iyileşme süresini de önemli ölçüde kısaltıyor. Erken ve doğru teşhis konusunda yapay zeka algoritmalarının rutin kontrollere entegre edilmesi, modern sağlık altyapısının standartlarını yükselterek hasta sağkalım oranlarına doğrudan olumlu etki sağlıyor.

HEDEF ENTEGRE SAĞLIK YAPISI

Açılış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Daviva Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yavuz, kurumun sektörel hedeflerini paylaştı. Diyaliz alanında başladıkları yolculuğun ilaç yatırımlarıyla genişlediğini aktaran Yavuz, hastane yatırımlarıyla sağlık hizmetlerini çok daha bütüncül bir yapıya taşıdıklarını ifade etti. Yavuz, markalarını diyaliz, hastane, ilaç ve ileri sağlık hizmetlerini kapsayan entegre bir yapı olarak istikrarlı şekilde büyütmeye devam edeceklerini vurguladı.