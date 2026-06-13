Konya'nın Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren özel bir erkek öğrenci yurdunda, bir personelin öğrenciye fiziksel müdahalede bulunduğu anlara ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine yasal işlem başlatıldı. Sosyal medyada yayılan kamera kayıtlarının ardından Konya Valiliği ve adli makamlar harekete geçti.

t24'ün aktardığına göre, koridorda bir öğrenciye şiddet uyguladığı tespit edilen idari personel M.G., valilik kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma tamamlanana kadar şahsın kuruma girişi yasaklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Bozkır İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen adli süreçte, mağdur öğrencinin pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasına karar verildi.

GEÇMİŞ KAYITLAR İNCELEMEDE

Adli makamlar ve müfettişler, açığa alınan M.G.'nin geçmişte başka öğrencilere yönelik benzer disiplin dışı eylemleri olup olmadığını araştırıyor. Bu kapsamda yurdun eski kamera görüntüleri, nöbet defterleri ve şikayet dilekçeleri koruma altına alınarak geriye dönük inceleme süreci başlatıldı.

YURT YÖNETİMİNİ HANGİ YAPTIRIMLAR BEKLİYOR?

Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerine bağlı müfettişler kurumda idari denetim yürütüyor. Özel yurt mevzuatına göre, yönetim kademesinin şiddet olayında ihmali bulunduğu veya durumu ilgili mercilere bildirmekte geciktiği saptanırsa, işletmeye kademeli yaptırımlar uygulanıyor. Sürecin sonunda kuruma yüksek idari para cezaları kesilebileceği gibi, ihlalin ağırlığına ve idari zafiyete bağlı olarak yurdun tamamen kapatılması da yasal ihtimaller arasında bulunuyor.