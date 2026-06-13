Elektrik dağıtım yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Alanya'nın çeşitli mahallelerinde yatırım ve hat taşıma işlemleri sebebiyle gün boyu planlı enerji kesintisi gerçekleştirilecek. Şebeke güçlendirme hedefiyle sahada olacak ekiplerin çalışmaları, sabah saatlerinde başlayıp akşamüstüne kadar devam edecek.

Yetkililerin aktardığı bilgiye göre, saat 09.00 ile 16.00 arasında Kocaveliler, Çamlıca, Fakırcalı, Hopurlu, Akçatı, Bıçakçı, Kestel ve Üzümlü mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Avsallar Mahallesi sınırları içinde yer alan Lale ve Posta sokaklarında ise kesinti programı 09.30 ile 16.30 saatleri arasına planlandı.

KESİNTİYE KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Planlı kesinti saatlerinden önce buzdolabı, televizyon ve bilgisayar gibi hassas elektronik cihazların fişten çekilmesi tavsiye ediliyor. Enerji arzı yeniden sağlandığında ilk etapta oluşabilecek ani voltaj dalgalanmaları, prize takılı cihazlarda kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Vatandaşların günlük işlerini yetkililerin duyurduğu saat dilimlerine göre önceden organize etmesi olası mağduriyetleri büyük ölçüde engelleyecek.

Bölgedeki altyapı iyileştirme ve deplase mesaisinin tamamlanmasıyla birlikte, elektrik şebekesinin bölge halkına daha güvenli hizmet vermesi hedefleniyor. Dağıtım şirketi, sahadaki operasyonların bitiminin ardından tüm mahallelere kademeli olarak yeniden elektrik sağlanacağını bildirdi.