KILIÇ, TBMM'de yaptığı açıklamalarda iktidarın çevre politikalarını çok sert ifadelerle eleştirerek çöp ithalatının yasaklanmasını istedi.

‘AKDENİZ, AVRUPA'NIN ÇÖPLÜĞÜ DEĞİLDİR’

Antalya'nın ve Akdeniz'in giderek büyüyen sorununun ithal çöp sorunu olduğunu vurgulayan Şerafettin Kılıç, "Buradan çok net ifade ediyorum: Akdeniz, Avrupa'nın çöplüğü değildir. Antalya da kimsenin çöp deposu değildir. Son yıllarda başta plastik atıklar olmak üzere ithal atıkların ülkemize girişinde ciddi bir artış yaşanmıştır" dedi. Çevre örgütlerinin raporlarının, bilim insanlarının uyarılarının ve sahadan gelen görüntülerin son derece endişe verici olduğunu belirten Kılıç, Akdeniz havzasında ve özellikle Antalya çevresinde çevreyi tehdit eden uygulamaların artık görmezden gelinemeyeceğini ifade etti. Kılıç, bu meselenin sadece çevrecilerin meselesi olmadığını dile getirdi.

Şerafettin Kılıç, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu mesele halk sağlığının meselesidir. Bu mesele turizmin meselesidir. Bu mesele çiftçinin, balıkçının ve çocuklarımızın geleceğinin meselesidir. Antalya yılda milyonlarca turisti ağırlayan, tarımıyla, deniziyle ve doğal güzellikleriyle ülkemizin dünyaya açılan penceresidir. Böyle bir şehrin kısa vadeli ticari kazançlar uğruna ithal atıklarla anılması kabul edilemez."

İKTİDARA ÇEVRE POLİTİKALARI ÜZERİNDEN SERT TEPKİ

İktidara yönelik eleştirilerini sürdüren Milletvekili Kılıç, Avrupa kendi çöpünden kurtulurken Türkiye'nin bu yükü neden üstlendiğini sorguladı. Kılıç tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu nasıl bir çevre politikasıdır? Bir yandan çevre ve sıfır atık söylemleriyle övüneceksiniz, diğer yandan başka ülkelerin plastik atıklarına kapılarınızı açacaksınız. Bunun adı çevrecilik değil, çelişkidir. Çevreyi korumak sadece ağaç dikmekle olmaz. Toprağı, suyu ve denizi kirleten politikalara son vermekle olur."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına çağrıda bulunan Kılıç, Antalya ve Akdeniz bölgesindeki ithal atık iddialarının derhal ve şeffaf biçimde araştırılması gerektiğini belirtti. Atık işleme tesislerinin bağımsız ve etkin şekilde denetlenmesini talep eden Kılıç, çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere en ağır yaptırımların uygulanmasını istedi.

‘PLASTİK ATIK İTHALATI DERHAL YASAKLANMALIDIR’

İthal atık uygulamasının denizleri, toprakları ve insan sağlığını tehdit ettiğini belirten Kılıç, plastik başta olmak üzere çevre riski oluşturan atıkların ithalatının derhal yasaklanması gerektiğini kaydetti. Konunun takipçisi olacaklarını vurgulayan Kılıç: "Bu mesele Antalya'nın meselesi olduğu kadar Türkiye'nin de meselesidir. Akdeniz'i kirletmek, turizmi, tarımı, balıkçılığı ve gelecek nesilleri kirletmek demektir. Hiç kimsenin kısa vadeli ekonomik çıkarlar uğruna Türkiye'yi başka ülkelerin çöp merkezi haline getirmeye hakkı yoktur. Bir kez daha ifade ediyoruz: Akdeniz ortak mirasımızdır. Antalya'nın denizi de toprağı da satılık değildir. Kirletilecek bir alan hiç değildir. Avrupa'nın çöpünü değil, kendi evlatlarımızın geleceğini öncelemek zorundayız." İfadelerini kullandı. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi