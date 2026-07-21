ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkler Mahallesi'nde inşası süren Alanya Toptancı Hal Kompleksi, daha açılmadan tartışmaların odağı oldu. 159 dükkân, 34 ardiye ve 28 ticari esnaf dükkânından oluşan yeni hal projesinin, hem hal esnafının hem de üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu savunan sektör temsilcileri, mevcut projeyle Türkler'deki hale taşınmayacaklarını açıkladı.

'KONUYLA İLGİSİ OLMAYANLAR BİZE FETVA VERMESİN'

Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya, yıllardır yeni hal projesine yönelik itirazlarını dile getirdiklerini belirterek, muhataplarının Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret Bakanlığı olduğunu söyledi. Yeni halin fiziki yapısının ticareti olumsuz etkileyeceğini ifade eden Kaya, "Biz bu konuyu yıllardır dile getiriyoruz. Türkler'de yapılan yeni halin dar, küçük ve ihtiyaçları karşılamaktan uzak olması nedeniyle oraya taşınmama kararı aldık. Bizim taşınıp taşınmamamız konusunda; üretici olmayan, hal esnafı olmayan ve konuyla doğrudan ilgisi bulunmayan bazı kişiler, Alanya Hal Kompleksi'nin bir an önce Türkler'deki yeni hale taşınması gerektiğini ifade ediyor. Ancak bizim muhatabımız Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Bakanlığı'dır. Bu konuda alınacak resmi kararlara saygı duyarız, ancak konuyla ilgisi olmayan kişilerin açıklamalarını kabul etmiyoruz. Mevcut halimiz ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Her dükkânın arkasında muz işleme tesisi bulunuyor. Ayrıca muz sarartma veya soğuk hava deposu olarak kullanabileceğimiz iki depomuz var. İki tırın aynı anda yanaşıp ürün indirip satabileceği geniş alanlarımız mevcut. Dükkânların karşısında ise kavun ve karpuz gibi ürünlerin satışını yapabileceğimiz uygun alanlar bulunuyor. Türkler'deki yeni halde ise ticaretimizi sürdürebileceğimiz yeterli alan maalesef yok. Örneğin burada dükkânların ön cephesi 7,5 metre genişliğinde. Orada ise bu genişlik 5,5 metreye, bazı noktalarda ise 3 metreye kadar düşüyor. Böyle bir alanda bir araç park ettiğinde, sağdaki ve soldaki dükkânların ticareti durma noktasına geliyor. Bu durum diğer esnafa zarar verecek. Böyle bir tablo ortadayken neden oraya taşınalım? Biz Alanya'nın doğusunda yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu bölgede yeni bir hal projemiz var. Gerekirse bunu kendi imkânlarımızla hayata geçirerek ticaretimize burada devam edeceğiz. Ayrıca Alanya'nın doğusundaki üreticilerin görüşleri de bizim için büyük önem taşıyor. Onlar da Türkler'deki hale gitmek istemiyor. Çünkü trafik yoğunluğu, akaryakıt maliyetleri ve zaman kaybı gibi önemli sorunlar yaşanacağını ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu mesele yalnızca hal esnafını değil, üreticileri de doğrudan ilgilendiriyor. Biz yetkililerle sürekli görüşüyor ve uyum içinde çalışıyoruz. Buna rağmen konuyla ilgisi olmayan dövizcisi, kuyumcusu, dolmuşcusu bize fetva veriyor. Bu tür açıklamaları kabul etmiyor, doğru da bulmuyoruz" dedi.

‘2016'DAN BERİ İTİRAZ EDİYORUZ’

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen ise yeni hal sürecinin 2014 yılında başladığını, kendilerinin de 2016 yılında projeye resmi itirazlarını ilettiklerini hatırlattı. Mevcut Alanya Hali'nin üretici ve tüccarın ihtiyaçlarına cevap verdiğini belirten Sevilgen, "Yeni hal süreci 2014 yılından bu yana devam ediyor. Biz de 2016 yılında projeye itirazlarımızı resmi olarak ilettik. Mevcut Alanya Hali, ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek özelliklere sahip. Halimize herkes rahatlıkla girip çıkabiliyor. En arka bölümde üreticiler için boş kasa depolama alanı bulunuyor. Ayrıca halin etrafını tamamen dolaşabilecek şekilde ulaşım yolu mevcut. Bunun yanında Alanya tarımının en önemli ürünü olan muz için her yazıhanenin arkasında işleme tesisi yapılabilecek alanlar bulunuyor. Ayrıca her yazıhanede en az iki, bazılarında ise üç adet soğuk hava deposu kurulabilecek kapasite var. Hal içerisinde sebze üreticilerinin kullandığı büyük kasalar için de yeterli depolama alanı mevcut. Halin ön kısmında 13 metre uzunluğunda ve 9 metre yüksekliğinde bir sundurma yer alıyor. Bizim için sundurma en az hal kadar önemli. Çünkü yağmur, rüzgar, dolu ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarında hem ürünü hem de ticareti koruyor. Halin orta bölümünde üç aracın yan yana geçebileceği geniş bir yol bulunuyor. Karşı tarafta ise yaklaşık 6-7 metrelik ürün sergileme ve pazarlama alanı var. Yeni yapılan hal projesinde ise bizim doğru bulmadığımız önemli eksiklikler bulunuyor. Bugün Türkiye'nin ve dünyanın en büyük sorunlarından biri iş gücü sıkıntısı. Biz ne çalıştıracak işçi bulabiliyoruz ne de mevcut iş yükünü karşılayacak personel temin edebiliyoruz. Herkes işsizlikten bahsediyor ama biz çalışacak eleman bulamıyoruz. Bu nedenle yeni yapılacak bir halde iş akışını kolaylaştıracak rampa, geniş sundurma ve uygun çalışma alanları bizim için vazgeçilmezdir. Mevcut hal 1992 yılında yapıldı ve bugüne kadar hizmet verdi. Artık ihtiyaçlarımız net şekilde ortada. Gideceğimiz yeni halin mevcut durumumuzun gerisinde değil, daha ileri seviyede olması gerekiyor. Geniş sundurmaları, yükleme rampaları ve ürünlerimizi rahatça pazarlayabileceğimiz alanları olan modern bir tesis istiyoruz. En önemli konulardan biri de tüccar ardiyesi. Yeni bir hal yapılıyor ve bunun en az 2050 yılına kadar ihtiyaçlara cevap vermesi bekleniyor. Buna rağmen yeterli tüccar deposu bulunmuyor. Bugün Alanya'dan çıkan ürünler Antalya'ya gidiyor. Yeni hal açılsa da aynı ürünler yine Antalya'ya gönderilecek. Ancak konuyu bilmeyen bazı kişiler farklı açıklamalar yapıyor. Örneğin Demirtaş Hali'nin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla yerinde kalacağını bile bilmeden değerlendirmelerde bulunuyorlar. Konaklı ve Payallar bölgesindeki esnaf yeni hale gitmek istiyorsa elbette gidebilir. Buna karşı değiliz. Ancak bizim mevcut ihtiyaçlarımızın dikkate alınmasını istiyoruz. Alanya'nın coğrafi yapısı da göz önünde bulundurulmalı. Alanya yaklaşık 80-90 kilometrelik doğu-batı hattına yayılmış durumda. Bu nedenle biz Demirtaş ile birlikte Alanya'nın doğusunda yeni bir hal kurulması için çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız biri doğuda, biri batıda olmak üzere iki halin hizmet vermesi. Çünkü hem doğudaki hem batıdaki üreticiler bizim üreticimizdir. Biz en doğru ve en verimli çözümün uygulanmasını istiyoruz. Konuyla ilgili açıklama yapanlara da bir çağrımız var. Mezarlığın yanından projeye bakıp yorum yapmak yerine halin içine gelsinler. Mevcut halimizi yerinde görsünler. Burada sundurmamız var, ürün satış alanlarımız var, muz işleme tesislerimiz var. Yeni projede ise muz işleme tesisleri bulunmuyor. Peki oradaki muz üreticileri ne yapacak? Muzlarını nerede işleyecek, nerede satacak? Ayrıca yeni projede yalnızca bir adet soğuk hava deposu bulunuyor. Oysa Alanya Hali, Konya-Antalya-Mersin üçgeninde 12 ay boyunca hem üreticiye hem de tüketiciye hizmet veren tek haldir. Otellerin ve restoranların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için muz, üzüm, nektarin, çilek ve turunçgil ürünlerini uygun koşullarda muhafaza etmek zorundayız. Çilekle greyfurt aynı soğuk hava deposunda saklanamaz. Ürünlerin her biri farklı depolama koşulları gerektirir. Eğer yeterli sayıda soğuk hava deposu olmazsa bu ticareti sağlıklı şekilde yürütmemiz mümkün değildir. Halcilikle hiçbir ilgisi olmayan kişilerin "Yeni hale taşınılsın" demesi doğru değildir. Bizim mesleğimizi dışarıdan yönlendirmek yerine, önce üreticinin, tüccarın ve hal esnafının ihtiyaçlarını anlamak gerekir. Asıl konuşulması gereken konu, üreticiyi nasıl memnun edeceğimiz, tüccarın ticaretini nasıl kolaylaştıracağımız ve Alanya'nın gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verecek bir halin nasıl yapılacağıdır" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi