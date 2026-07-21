Haziran 2026 dönemine ait konut piyasası verilerine göre, Antalya ve ilçelerindeki gayrimenkul hareketliliğinde belirgin değişimler yaşanıyor. Açıklanan son rapora göre, Antalya genelinde ev fiyatları son bir yıllık dönemde yüzde 26,93 oranında artış gösterdi. İl genelindeki ortalama konut satış fiyatı 6 milyon 79 bin lirayı bulurken, metrekare birim fiyatı 55 bin liranın üzerine çıktı. Bölge genelinde gayrimenkul yatırımının ortalama geri dönüş süresi ise 16 yıl olarak kaydedildi.

ALANYA'DA YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞÜ NE KADAR SÜRÜYOR?

Uzun yıllar boyunca yüksek fiyat artışlarıyla dikkat çeken Alanya gayrimenkul pazarı, güncel verilere göre büyüme hızında ivme kaybetti. Raporda yer alan istatistiklere göre, Alanya'da yıllık değer artışı yüzde 22,14 seviyesinde kalarak Antalya ortalamasının gerisine düştü. İlçedeki ortalama konut değeri 6 milyon 593 bin lira, metrekare satış fiyatı ise 59 bin 938 lira olarak hesaplandı. Alanya'da konut yatırımının amortisman süresinin 20 yıla kadar uzaması, pazarın belirli bir doygunluk noktasına ulaştığına işaret ediyor.

ANTALYA'NIN EN PAHALI VE EN UCUZ İLÇELERİ HANGİLERİ?

İl genelindeki fiyat dağılımında zirveyi yine Kaş kimseye bırakmadı. Metrekare birim fiyatının 104 bin lirayı aştığı Kaş, Antalya'nın en pahalı ilçesi unvanını korudu. Buna karşın, metrekare fiyatı 21 bin lira olan Akseki, kentin en uygun maliyetli konut barındıran bölgesi olarak kayıtlara geçti. Şehir merkezindeki hareketlilik de devam ederken, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde yıllık prim oranının yüzde 30'un üzerinde seyrettiği aktarıldı.

YATIRIMCI TERCİHLERİNDE GETİRİ ODAKLI DEĞİŞİM

Alanya gibi sahil şeridindeki popüler merkezlerde amortisman süresinin 20 yıla çıkması, piyasa dinamiklerini yeniden şekillendiriyor. İstatistiksel bağlamda incelendiğinde, Akseki'nin kira getirisinde yüzde 11,52 ile en yüksek orana ulaşması gayrimenkul rotasının değiştiğini gösteriyor. Bu tablo, yatırımcıların doygunluğa ulaşan merkezler yerine, hızlı geri dönüş sağlayan alternatif kırsal ilçelere yönelmeye başladığını ortaya koyuyor.