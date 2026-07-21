ANTALYA'DA YOĞUN PROGRAM VE ÖRGÜT ZİYARETİ
CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Cemal Canpolat, bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere Antalya'ya geldi. Programına CHP Antalya İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek başlayan Canpolat, il örgütü ve partililerle bir araya gelerek gündemdeki siyasi gelişmeleri ve örgüt çalışmalarını değerlendirdi. İl Başkanlığı ziyaretinin ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Canpolat, vatandaşlarla sohbet etti. Antalya'daki açıklamalarında dikkat çeken başlıklara değinen Cemal Canpolat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in CHP üyeliğinin askıya alındığını duyurdu. Canpolat, haklarında adli süreç devam eden belediye başkanları ve parti üyeleriyle ilgili kapsamlı çalışmalar yürütmek üzere bir komisyon oluşturulduğunu belirtti.
"DOSYALAR HUKUKİ ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRİLİYOR"
Komisyonun çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüğünü ifade eden Canpolat, dosyaların hiçbir ön yargı barındırmadan, tamamen hukuki süreçler temel alınarak incelendiğini kaydetti. Devam eden yargı süreçlerinin neticelerinin disiplin mekanizması açısından belirleyici olacağının altını çizen Canpolat, her dosyanın ayrı bir hassasiyetle ele alındığını, yürütülen incelemeler neticesinde haklarında açılan davalardan beraat eden ya da suçsuzluğu hukuki olarak kanıtlanan parti üyelerinin CHP üyeliklerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini belirtti. Canpolat, tüm disiplin süreçlerinin yargı kararları doğrultusunda şekilleneceğini sözlerine ekledi.
Muhittin Böcek'in CHP üyeliği askıya alındı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Cemal Canpolat, Antalya'da gerçekleştirdiği temaslar sırasında, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in CHP üyeliğinin askıya alındığını açıkladı. Canpolat, hukuki süreçlerin ve komisyon çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorumlar
Trend Haberler
Alanya'da silahlı çatışma: Yaralı hastaneye kaldırıldı
Antalya'ya sağanak geliyor! Meteoroloji tarih verdi
Alanya'da feci kaza: Motosikletliyi yaralayan otobüs sürücüsü kaçtı
MHP Alanya’da Türkdoğan’ın listesi belli oldu
Vali ile milletvekili arasında 'tayt' polemiği: Meclis'ten sosyal medyaya taşındı
Alanya'da kaçak alkol operasyonu: 208 litre kaçak içki ele geçirildi