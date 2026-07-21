ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i makamında ziyaret ederek, kent esnafının beklenti ve ihtiyaçlarını içeren kapsamlı bir proje dosyasını teslim ettiler. Görüşmede, Alanya'nın ticari hayatını güçlendirecek ve esnafın kronikleşen sorunlarına çözüm üretmeyi hedefleyen birçok proje masaya yatırıldı. Hazırlanan dosyada, mahalle bazlı iş yeri yoğunluğunu analiz ederek plansız açılışların önüne geçmeyi amaçlayan "Dijital Esnaf Haritası", geleneksel mesleklerin yaşatılmasını hedefleyen "Zanaatkarlar Çarşısı ve Kültür Sokağı", Cuma Pazarı çevresindeki altyapı ve çevre düzenlemeleri ile sezon öncesi ve sezon sonu düzenlenmesi planlanan "Esnaf İndirim Günleri" projeleri öne çıktı.

'DESTEK SÖZÜ ALDIK'

Ziyaretin ardından açıklama yapan Oda Başkanı Ali İhsan Özdemir, kontrolsüz iş yeri açılışlarının esnafı haksız rekabetle karşı karşıya bıraktığını belirterek, hazırlanan projelerin hem esnafı koruyacağını hem de Alanya'nın turizm ve ticaret potansiyeline katkı sağlayacağını söyledi. Özdemir, Cuma Pazarı bölgesinde motosiklet otoparkı oluşturulması, yarım kalan inşaatın tamamlanması, Hacıkura Çarşısı çevresinin aydınlatılması, ATM alanlarının düzenlenmesi ve esnaf odalarının tek çatı altında hizmet verebileceği bir alan oluşturulması yönündeki taleplerini de Belediye Başkanı Özçelik'e ilettiklerini ifade etti.

ALAN TAHSİSİ TALEP ETTİLER

Esnafın sezon sonunda elinde kalan ürünleri değerlendirebilmesi ve vatandaşların uygun fiyatlı alışveriş yapabilmesi amacıyla 29 Ekim ve 25 Mart tarihlerinde geleneksel hale getirilmesi planlanan Esnaf İndirim Günleri için de belediyeden alan tahsisi talebinde bulunduklarını kaydeden Özdemir, bu organizasyonların kent ekonomisine canlılık kazandıracağını dile getirdi. Ziyarette Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in öneri ve talepleri dikkatle dinlediğini belirten Özdemir, dosyadaki tüm başlıkların ilgili birimlere iletileceği ve sürecin yakından takip edileceği yönünde destek sözü aldıklarını söyledi. Başkan Özdemir, gösterdiği ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla Başkan Özçelik'e teşekkür ederek, Alanya'nın marka değerini artıracak her projede belediyeyle ortak akıl ve iş birliği içerisinde çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Muhabir: Gülser Yiğit