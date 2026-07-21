Euromonitor International tarafından hazırlanan Top 100 City Destinations Index 2025 raporunun sonuçları yayımlandı. Açıklanan verilere göre İstanbul 5'inci, Antalya ise 8'inci sıraya yerleşerek dünyanın en çok yabancı turist ağırlayan merkezleri arasındaki güçlü konumunu sürdürdü.

Rapora göre Türkiye, uluslararası turizm pazarında ilk 10 içerisine iki şehir sokmayı başaran sınırlı sayıdaki ülkelerden biri oldu. Tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle megakent İstanbul beşinci sırada yer alırken, deniz turizminin yanı sıra gelişmiş konaklama altyapısıyla öne çıkan Antalya sekizinci sıraya adını yazdırdı. Turizm sektörü temsilcileri, bu tablonun Türkiye'nin uluslararası arenadaki marka değerini artırdığını aktardı.

DÜNYA SIRALAMASINDA HANGİ ŞEHİRLER VAR?

Listenin zirvesinde Tayland'ın başkenti Bangkok bulunuyor. İkinci sırayı Hong Kong alırken, Londra üçüncü, Makao ise dördüncü oldu. İstanbul'un beşinci olduğu küresel sıralamanın devamında Dubai altıncı, Mekke yedinci, Antalya sekizinci, Paris dokuzuncu ve Kuala Lumpur onuncu sırada konumlandı.

ANTALYA'NIN BAŞARISINDA ALANYA'NIN ROLÜ NEDİR?

Hava ulaşımındaki ağ genişliği ve yüksek konaklama kapasitesinin bu başarıda belirleyici rol oynadığı ifade ediliyor. Antalya'nın küresel çapta 8'inci sıraya tutunmasında, bölgenin en büyük turizm destinasyonlarından biri olan Alanya'nın sunduğu yatak kapasitesi ve alternatif turizm seçenekleri muhtemel bir itici güç olarak kamuoyunun dikkatini çekiyor.