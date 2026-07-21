5 Temmuz 2025 tarihinden bu yana tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in, ağız içinde oluşan aftlar ve boğazındaki mantar enfeksiyonu nedeniyle nefes almakta zorlandığı belirtildi. Sağlık kontrolleri ve tedavisi için hastaneye kaldırılan Böcek'in durumunun doktorlar tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

Edinilen bilgilere göre, cezaevi koşullarının sağlık sorunlarını olumsuz etkilediği ileri sürülürken, ağız içindeki yaralar ve boğazındaki mantar enfeksiyonunun nefes alışını güçleştirdiği kaydedildi.

"CEZAEVİNE GİRDİĞİMDE 12 OLAN İLAÇ SAYIM 25'E ÇIKTI"

Muhittin Böcek, daha önce yaptığı açıklamada cezaevinde sağlık durumunun kötüleştiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben en ağır Covid süreci geçirdim. Ancak heyet beni çağırmadan, basında raporun ret çıkacağını yazmasına çok üzüldüm. Cezaevine gittiğimde 12 olan ilaç sayım bugün 25'e çıktı. 17 kez şehir hastanesine gittim. Odamda gizli gizli ağladım. 32 yıl başkanlık yapıyorum, bir gün rapor almadım. Akciğerlerimde mantar oluştu. 5 antibiyotik birden verildi ve bu ilk kez oldu. Şu an yine mantar oldu. Dost bildiklerimiz ek ifadelerle yanlış yaptılar ve buna çok üzüldük. Covid sürecinde vücudumda büyük hasar oluştu. Uyku apnesi, astım, prostat gibi çok sayıda rahatsızlığım var. Doktorlarım özelde çalışmasına rağmen ben şehir hastanesine gidiyorum."

Böcek'in sağlık durumuna ilişkin resmi makamlardan yeni bir açıklama yapılmazken, tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.