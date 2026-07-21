Meteoroloji verilerine göre, Antalya ve ilçelerinde 22 Temmuz Çarşamba günü yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek. İl genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenen sıcaklıklar nedeniyle yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Alanya'da havanın açık geçeceği ve termometrelerin en düşük 30, en yüksek 37 dereceyi göstereceği bildirildi.

İLÇELERDE KAVURUCU BİR GÜN MÜ BEKLENİYOR?

Açıklanan tahminlere göre, bölge genelinde yağış beklenmezken bazı ilçelerde sıcaklıklar 44 dereceye kadar dayanacak. Turizm merkezlerinden Belek'te sıcaklığın 26 ile 44 derece arasında, Aksu'da ise 22 ile 43 derece bandında seyretmesi öngörülüyor. Manavgat'ta termometrelerin 28-43 dereceyi, Kemer'de 26-40 dereceyi ve Kaş'ta 28-37 dereceyi bulacağı aktarıldı.

DİĞER İLÇELERDEKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Antalya merkezde en düşük 30, en yüksek 41 derecelik bir sıcaklık tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer alan Akseki'de 22-35 derece, Döşemealtı'nda 22-40 derece ve Elmalı'da 17-36 derece arasında değişen sıcaklıklar ölçülecek. Batı ilçelerinden Demre'de ise havanın açık ve 28-40 derece civarında olması bekleniyor.

RİSKLİ SAATLERDE DIŞARI ÇIKILMALI MI?

Meteoroloji yetkilileri, özellikle öğle saatlerinde etkili olacak yakıcı güneşe karşı ciddi uyarılarda bulundu. Günün en sıcak dilimi olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalınmaması büyük önem taşıyor. Uzmanlar, sıcak çarpması riskine karşı bol sıvı tüketilmesini ve zorunlu olmadıkça bu saatlerde açık alanlarda bulunulmamasını tavsiye ediyor.