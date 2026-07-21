Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 21.32'de kaydedildi. Merkez üssü Çanakkale olan depremin 3,5 büyüklüğünde olduğu, yerin 13,45 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.Deprem merkez üssü ise Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaydedildi

Deprem, kent merkezi ile çevre bölgelerde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

Yetkililer, bölgede gelişmeleri takip ederken, AFAD tarafından depreme ilişkin veriler kamuoyuyla paylaşıldı.