Antalya'nın tarihi simgelerinden olan 2 bin yıllık Hıdırlık Kulesi'nde yürütülen arkeolojik kazı ve seyir terası projesi sona erdi. Koruma Kurulu kararıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışma sayesinde, bölgedeki tarihi kalıntılar falezler üzerine inşa edilen platformdan izlenebilecek.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Oruç Gün'ün yaptığı açıklamaya göre, yapının tarihi dokusu korunarak alan yeniden halkın kullanımına sunuldu. Gün, Roma döneminden kalan bu mirası hem yerel halkın hem de kente gelen ziyaretçilerin daha yakından tanımasını hedeflediklerini bildirdi.

KAZI ALANINDA NELER BULUNDU?

Antalya Müze Müdürlüğü ve KUDEB denetiminde gerçekleşen kazılarda kentin geçmişine ışık tutan önemli tarihi eserler gün yüzüne çıkarıldı. M.Ö. 2. yüzyıla ait olduğu ve bölge valisi için inşa edildiği düşünülen anıt mezar, erken Bizans dönemine ait şapel kalıntıları ve yunus balığı figürlü mozaikler alanda yer alıyor. Ayrıca iki adet hamam, Hadrian Kapısı'na uzandığı tahmin edilen Roma dönemi caddesi ve Cumhuriyet dönemine ait bir buz fabrikasının izleri de gün yüzüne çıkarıldı.

PROJENİN BÖLGE TURİZMİNE KATKISI NEDİR?

Tamamlanan seyir terası projesi, ziyaretçilere bir yandan Akdeniz manzarasını izleme fırsatı sunarken diğer yandan antik dönem kalıntılarını güvenli bir yürüyüş rotası üzerinden inceleme imkanı tanıyor. Tarihi dokuyu falezlerin doğal yapısıyla birleştiren bu alan, kentin merkezindeki kültür turizmi rotalarına yeni bir durak eklemiş oldu.