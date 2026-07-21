ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Alican Uludağ'ın gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmanın, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamaları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Alican Uludağ'ın '@alicanuludag' isimli sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlar ile aynı içerikleri paylaşan bazı kullanıcıların paylaşımlarının incelendiği belirtildi. Yapılan değerlendirmede, söz konusu paylaşımların Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesinde düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 217/A maddesinde yer alan 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarını oluşturabileceği kanaatine varıldığı ifade edildi.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında paylaşımları yapan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve haklarında adli işlem başlatılması yönünde talimat verildiği kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli Alican Uludağ'ın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltı işlemlerinin ardından Uludağ'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle devam ettiğini belirterek, olayla ilgili adli sürecin sürdüğünü açıkladı. Gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ'ın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.