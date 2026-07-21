Ülker Stadı'nda oynanan kritik karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Teknik Direktör İsmail Kartal, Avrupa arenasındaki ilk resmi sınavında sahaya şu kadroyu sürdü:

Mert Günok, Ake, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Bartuğ Elmaz, Mattéo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca.

Yedek kulübesinde ise Ederson, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Mert Müldür, Levent Mercan, Anthony Musaba, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Mason Greenwood ve Sidiki Cherif yer aldı.

GREENWOOD HENÜZ TAM HAZIR DEĞİL

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mason Greenwood'un ilk 11'de olmaması üzerine açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, İngiliz futbolcunun fiziksel durumuna dikkat çekti.

Kartal, "Greenwood henüz yüzde yüz hazır değil. Ake ona göre daha iyi durumda. İkisi de kadroda olacak. Ancak oynayıp oynamayacaklarına daha sonra karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte Greenwood'un teknik heyet tarafından fiziksel yükleme sürecinin devam ettiği ve bu nedenle karşılaşmaya yedek kulübesinde başladığı netlik kazandı.

ASENSIO DA YEDEK BAŞLADI

Fenerbahçe'nin bir diğer ses getiren transferi Marco Asensio da Gornik Zabrze karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan isimlerden biri oldu.

İsmail Kartal, İspanyol yıldızın son durumuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Marco Asensio hazır değil, ilk 11'de olmayacak." diyerek tercihinin nedenini açıkladı.

Teknik heyetin, hem Greenwood hem de Asensio'yu tam hazır hale gelmeden ilk 11'de görevlendirmek istemediği, oyuncuların ihtiyaç halinde maçın ilerleyen bölümlerinde süre alabilecekleri öğrenildi.

AVRUPA'DA İLK SINAV

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakalamayı hedeflerken, taraftarlar da yeni transferlerin sahaya çıkacağı dakikaları merakla bekledi. İsmail Kartal'ın iki yıldız isim için temkinli bir planlama yaptığı görülürken, ilerleyen haftalarda fiziksel seviyelerinin yükselmesiyle ilk 11'de daha fazla süre almaları bekleniyor.