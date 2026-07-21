Yeni sezona Avrupa kupalarında güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde ederek Polonya'ya moralli gitmek istiyor. Ülker Stadı'nı dolduran sarı-lacivertli taraftarlar da sezonun ilk resmi karşılaşmasında takımlarına büyük destek verdi.

İSMAİL KARTAL'DAN İLK 11 TERCİHİ

Teknik Direktör İsmail Kartal, Gornik Zabrze karşısında sahaya şu kadroyu sürdü:

Mert Günok, Mert Müldür, Milan Skriniar, Ake, Jayden Oosterwolde, Mattéo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca.

Kartal'ın özellikle yeni transferler ile tecrübeli isimleri harmanladığı kadro, taraftarlar tarafından ilgiyle karşılandı.

GORNİK ZABRZE'NİN KADROSU

Polonya ekibi Gornik Zabrze ise mücadeleye şu ilk 11 ile başladı:

Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietnz, Sadilek, Urbanski, Dimi, Khlan ve Prekop.

Konuk ekip, Kadıköy'den avantajlı bir sonuçla ayrılarak rövanş öncesinde umutlarını artırmayı hedefliyor.

RÖVANŞ 29 TEMMUZ'DA

Saat 21.00'de başlayan karşılaşma TV100 ekranlarından canlı yayınlanırken, eşleşmenin rövanşı 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak. Fenerbahçe, taraftarı önünde alacağı galibiyetle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor.