Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik peş peşe düzenlediği hava saldırıları ağır can kaybına yol açtı. Darnitskiy bölgesinde dokuz katlı bir konutun hedef alındığı bombardımanda, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 24 sivil hayatını kaybederken 48 kişi de yaralandı. Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, savaşın başından bu yana başkente yönelik en yıkıcı saldırılardan biri yaşandı.

Doğrudan isabet alan apartmanın giriş kısmı tamamen çöktü. Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko'nun aktardığına göre, enkaz alanında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları 28 saatten fazla sürdü. Ekiplerin bölgeden 3 bin metreküpten fazla moloz kaldırdığı bildirildi. Gelişmelerin ardından kentte yas ilan edilirken, olay yerindeki yüzlerce sivile psikolojik destek sağlandığı açıklandı.

YAPTIRIMLARI DELEN FÜZE İDDİASI

Bölgede incelemelerde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıda kullanılan silahın Kh-101 tipi seyir füzesi olduğunu belirtti. Söz konusu füzenin bu yıl içerisinde üretildiğine dikkat çeken Zelenski, Rusya'nın uluslararası yaptırımları aşarak silah üretimi için gerekli teknolojik parçaları temin etmeye devam ettiğini savundu. Moskova'nın eylemlerinin normalleştirilemeyeceğini vurgulayan Ukrayna lideri, uluslararası topluma baskıların artırılması ve hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

SALDIRILARIN HEDEFİNDE NE VAR?

Çarşamba gününden bu yana Ukrayna topraklarına 1560'tan fazla insansız hava aracı gönderilirken, ülke genelinde 180'e yakın nokta hedef alındı ve 50'yi aşkın konut hasar gördü. Bu geniş çaplı operasyonun 9-11

Mayıs tarihlerindeki geçici ateşkesin hemen ardından gelmesi dikkat çekiyor. Güvenlik analistlerinin değerlendirmelerine göre, artan sivil altyapı saldırıları askeri bir tesadüften ziyade siyasi bir baskı aracı olarak planlanıyor. Moskova yönetiminin, Kiev'i Donbas bölgesini teslim etmeye ve savaşı sonlandırmaya zorlamak amacıyla bu şiddet taktiğini uyguladığı öne sürülüyor.