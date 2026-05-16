Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu'nda meydana gelen teknik bir arıza, okul personelinin hızlı müdahalesiyle çözüldü. Aktarılan bilgilere göre, okul binasındaki asansörün devre dışı kalması üzerine tekerlekli sandalye kullanan bedensel engelli bir öğrenci bulunduğu katta beklemek zorunda kaldı.

Durumu fark eden Okul Müdür Yardımcısı Abdullah Akgüneş, öğrencinin mağduriyetini gidermek için harekete geçti. Akgüneş, öğrenciyi tekerlekli sandalyesinden alarak sırtında merdivenlerden aşağı indirdi.

TEKERLEKLİ SANDALYE NASIL TAŞINDI?

Müdür yardımcısının öğrenciyi sırtında taşıdığı esnada, çevredeki öğretmenler ve diğer öğrenciler de sürece dahil oldu. Öğrencinin tekerlekli sandalyesi, okul personelinin ve arkadaşlarının desteğiyle alt kata güvenli bir şekilde ulaştırıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, yardımlaşma anları binanın kayıt sistemine saniye saniye yansıdı.

OKULLARDA ERİŞİLEBİLİRLİK NEDEN ÖNEMLİ?

Asansör arızası sonrası ortaya çıkan bu tablo, eğitim kurumlarında engelli bireyler için tasarlanan altyapı sistemlerinin kesintisiz çalışmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Asansör, engelli asansörü ve rampa gibi donanımların düzenli periyodik bakımlarının yapılması, bedensel engelli öğrencilerin okul içi hareketliliğe bağımsız şekilde katılabilmesi için en temel gereksinimler arasında yer alıyor.