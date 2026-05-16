Alanya'da 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava parçalı az bulutlu geçiyor ve en yüksek sıcaklık 25°C, en düşük sıcaklık ise 19°C olarak ölçülüyor. Hafta sonu tatilini dışarıda geçirmek isteyen yerli halk ve turistler için oldukça elverişli bir gün yaşanıyor.

16 MAYIS 2026 CUMARTESİ ALANYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Baharın o tatlı esintisiyle birlikte bunaltıcı olmayan bir sıcaklık hakim. Dışarıda vakit geçirmek, yürüyüş yapmak veya alışverişe çıkmak için oldukça ideal şartlar bulunuyor.

ALANYA'DA BUGÜN DENİZE GİRİLİR Mİ? DENİZ SUYU SICAKLIĞI KAÇ DERECE?

Havanın 25 dereceye ulaşmasıyla birlikte Kleopatra ve Damlataş plajlarında hareketlilik başlıyor. Parçalı bulutlu hava, güneşlenmek isteyenler için yakıcı sıcaktan korunma avantajı sunuyor.

Resmi kurumlardan güncel deniz suyu sıcaklığı verisi henüz tam olarak yansımamış olsa da, sahil şeridinde suya giren turistleri görmek.

Özellikle turizm sezonunun açıldığı bu günlerde, ılıman hava sahil işletmecilerinin de yüzünü güldürüyor.

ALANYA HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK TAHMİN (17-21 MAYIS 2026)

Önümüzdeki haftaya dair plan yapan yerli ve yabancı turistler, 5 günlük tabloları merakla bekliyor. Şu an için Meteoroloji'nin saatlik ve uzun vadeli detaylı tabloları 16 Mayıs itibarıyla henüz sisteme tam yansımadı.

Ancak Akdeniz genelindeki hava hareketlerine bakıldığında, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı yönünde bölgesel öngörüler bulunuyor.

Bu da önümüzdeki günlerde Alanya'da havanın giderek daha da ısınacağının sinyallerini veriyor.

ALANYA'DA YARIN (17 MAYIS 2026) YAĞMUR YAĞACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde, özellikle 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde Alanya'da hafif yağmur geçişleri yaşanmıştı. 14 Mayıs'ta 21 derece, 15 Mayıs'ta ise 22 derece olan sıcaklıklar bugün itibarıyla yükselişe geçti.

Yarın için Alanya merkeze özel kesinleşmiş bir yağış verisi bulunmuyor. Fakat Akdeniz bölgesinin bazı noktalarında gök gürültülü sağanak beklentisi olduğundan, bölgesel geçişlere karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

MAYIS AYINDA ALANYA'DA HAVA SICAKLIĞI ORTALAMA KAÇ DERECE?

Turizm sezonunun başlangıç dönemi olan Mayıs ayı, Alanya'da genellikle ılıman ve dengeli geçiyor. Erken gelen turistler için bu sıcaklıklar oldukça ideal bir tatil ortamı yaratıyor.

Bazen gökyüzüne bakıp bulutların şekillerinden anlam çıkarmaya çalışanlar oluyor, çocukken hepimiz yapmışızdır bunu, işte bugün Alanya semalarındaki o parçalı bulutlar tam da böyle hayal kurmalık bir manzara sunuyor aslında.

Sıcaklıkların aşırı yüksek olmaması, hem gezmek hem de dinlenmek isteyenler için harika bir fırsat.

ALANYA PLAJLARI İÇİN HAVA DURUMU UYGUN MU?

Oteller, plaj kulüpleri ve rent a car işletmeleri için bugünkü 25 derecelik hava oldukça sevindirici. Yağışsız ve ılıman hava, otele giriş çıkışları ve sahil doluluk oranlarını olumlu etkiliyor.

Esnaf, hafta sonu yoğunluğuna göre personel ve stok planlamasını çoktan yaptı. Açık hava restoranları ve kafeler, akşam 19 dereceye düşecek serin havaya karşı müşterilerine konforlu bir ortam sunmaya hazırlanıyor.

ALANYA'DA MUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN HAVA KOŞULLARI NASIL?

Alanya ekonomisinin turizmden sonraki en büyük can damarı olan tarım da bu hava şartlarından doğrudan etkileniyor. Önceki günlerde yağan hafif yağmur, muz ve avokado bahçelerinde toprağın nem dengesini sağladı.

Bugün artan sıcaklıklar ise seracılar için havalandırma ve sulama planlamasının yeniden yapılmasını gerektiriyor. Ürün kalitesi ve verimi için bu ılıman geçiş dönemi çiftçinin işini kolaylaştırıyor.

ALANYA'DA BUGÜN RÜZGAR HANGİ YÖNDEN VE KAÇ KM/SA ESİYOR?

Tekne turları ve su sporları için rüzgarın durumu büyük önem taşıyor. Şu an için resmi kaynaklarda spesifik bir rüzgar hızı veya yönü verisi güncellenmiş değil.

Buna rağmen, liman çevresindeki tur tekneleri normal rotalarında hizmet vermeye devam ediyor. Havanın aşırı rüzgarlı olmaması, deniz üzerindeki etkinliklerin kesintisiz sürmesini sağlıyor.

METEOROLOJİ ALANYA İÇİN FIRTINA UYARISI VERDİ Mİ?

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de herhangi bir olumsuz hava olayının yaşanıp yaşanmayacağı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Alanya sayfası incelendiğinde, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü için fırtına veya kuvvetli yağış gibi hiçbir uyarı bulunmuyor.

Bu durum, hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen aileler ve doğa yürüyüşü planlayan gruplar için oldukça güvenli bir ortam sunuyor.

ALANYA'DA HAFTA SONU HAVA DURUMU TAHMİNİ

Genel tabloya baktığımızda, Alanya'da sakin ve tatlı bir bahar hafta sonu yaşanıyor. Şehir merkezinde hava güzel olsa da, bölge genelindeki sağanak riskini unutmamak gerekiyor.

Özellikle Dim Çayı gibi dağ yollarına doğru yola çıkacak sürücülerin, olası bölgesel yağışlara karşı trafik güvenliğini elden bırakmaması şart. Hafta sonunun tadını çıkarırken tedbiri de elden bırakmamak en iyisi.