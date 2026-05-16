Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması kapsamında FC Nordsjaelland forması giyen 20 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Caleb Yirenkyi için harekete geçti. Spor kulislerinden yansıyan bilgilere göre, genç futbolcunun menajeri Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek sarı-kırmızılı yöneticilerle masaya oturdu.

DEVRE ARASINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Kış transfer döneminde de Galatasaray'ın ilgilendiği ancak transferi gerçekleşmeyen Yirenkyi, kariyerine Danimarka ekibinde devam etmişti. Orta alandaki defansif müdahaleleriyle öne çıkan ve güncel sözleşmesinin bitimine 4 yıl daha bulunan oyuncunun, bu kez İstanbul'a gelmeye daha olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

GENÇ YABANCI KONTENJANINA UYGUN MU?

Galatasaray yönetiminin bu transferdeki temel hedeflerinden biri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplere tanıdığı +4 yaş sınırı uygunluklu yabancı oyuncu kontenjanını değerlendirmek. Geride kalan sezonda Nordsjaelland formasıyla 33 resmi maça çıkan Yirenkyi, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 6 asistlik bir hücum katkısı sağladı. Yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda görüşmeleri ilerletmesi bekleniyor.