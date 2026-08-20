KÜRESEL Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) ilkini ABD'nin New York ayaletinde gerçekleştirdiği dev medya organizasyonunun 2'ncisi bu yıl İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek. Hazırlıklar hakkında istişarelerde bulunmak üzere Londra'ya giden KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK'nın Londra temsilcisi Vatan Öz, T.C. Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşaviri Mustafa Özkaya ve Kültür ve Turizm Ateşesi Kadir S. Zengin ile bir araya geldi.

DÖRT GÜNLÜK PROGRAM

KGK’nın Londra programı 29 Eylül Salı günü katılımcıların İstanbul, Ankara, İzmir veya Antalya’dan Londra’ya ulaşmasıyla başlayacak. İlk günün akşamında hoş geldin yemeği düzenlenecek.

30 Eylül Çarşamba günü Londra şehir turuyla başlayacak programda, Birleşik Krallık Parlamentosu ziyaret edilerek, Türk kökenli ve Türkiye dostu parlamenterlerle görüşmeler gerçekleştirilecek. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği ziyaret edilecek. Program kapsamında İngiltere’deki medya kuruluşları ile Türk toplumunun temsilcileriyle de bir araya gelinecek.

ÖDÜLLER 1 EKİM’DE VERİLECEK

Programın en önemli etkinliği ise 1 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek. Saat 10.00’da başlayacak tören, Londra’daki Arundel House, Lee Kuan Yew Room’da düzenlenecek. Tören kapsamında 2. Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri sahiplerini bulacak. Londra’da görev yapan Türk ve İngiliz gazetecilerin ödüllendirileceği organizasyonda ayrıca “Türk Basınında İngiltere Haberleri ve Diplomatik Yazışmalar” konulu bir serginin açılışı yapılacak.

Törenin ardından katılımcılar Londra’nın parklarını, tarihi ve turistik bölgelerini ziyaret ederek şehir gezisi ve alışveriş programına katılacak. Dört günlük program 2 Ekim Cuma günü sona erecek.