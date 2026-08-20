Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etmesinin ardından, memur ve emeklilerin Ocak 2027 döneminde alacağı zam oranları şekillenmeye başladı. Sözcü'de yer alan habere göre, mevzuat çerçevesinde belirlenen artışlarda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının memurlardan yaklaşık 2 puan daha yüksek olması bekleniyor.

TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26 seviyesinden yüzde 28'e yükseltti. Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarında ise bu beklenti yüzde 29,43 olarak kayıtlara geçti. Ortaya çıkan bu veriler doğrultusunda, 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 8,7 ile yüzde 9,91 aralığında hesaplandı.

MASADAKİ İKİ ZAM SENARYOSU

Tahminler üzerinden yapılan hesaplamalara göre masada iki farklı seçenek bulunuyor. Yüzde 28'lik enflasyon tahmininin gerçekleştiği ilk senaryoda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,7, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 6,67 oranında zam yapılacak. Yüzde 29,43'lük piyasa anketi tahminine dayanan ikinci senaryoda ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9,1'e, memur kesiminin artışı yüzde 7,86'ya ulaşacak.

Memur maaşlarındaki artış hesaplanırken yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammı temel alınıyor. Bu orana ilk senaryoda yüzde 1,59, ikinci senaryoda ise yüzde 2,72 enflasyon farkı ekleniyor.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Yüzde 7,86'lık ikinci senaryonun hayata geçmesi durumunda, halihazırda 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı 75 bin 744 liraya çıkacak. Mevcut durumda 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 5 lira seviyesine yükselecek.

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık düzenlemesinin de yapılması öngörülüyor. En düşük emekli aylığına yüzde 9,91 oranında bir artış yapılması halinde 23 bin 552 liralık ödeme 25 bin 886 liraya ulaşacak. Taban aylıklarla ilgili nihai karar, düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesinin ardından netlik kazanacak.