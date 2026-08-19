Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş ve beraberindeki isimlere yönelik yürüttüğü soruşturmada şirketlerin ortaklık ve para hareketleri mercek altına alındı. Dosyada adı geçen şirketlerden Arden Gıda'nın ortaklık geçmişinin Alanya'daki bağlantısı ise Yusuf Bulut'a uzanıyor.

Aydınlık Gazesi'nden Kaan Arslan'ın iddialarına göre, Alanya'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Hasbul marketlerinin sahibi Yusuf Bulut, şirket kayıtlarında Arden Gıda ile bağlantılı isimler arasında bulunuyor.

YUSUF BULUT ARDEN GIDA'YA NASIL GİRDİ?

Kaan Arslan'ın iddialarına göre, Arden Gıda'nın ortaklık yapısındaki değişiklikler Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ardından başladı.

Denizolgun'un şirkette bulunan yüzde 90 hissesinin miras yoluyla kardeşleri Mehmet Beyazıt Denizolgun ve Gülderen Kuriş'e geçtiği, iki kardeşin yüzde 45'er pay aldığı belirtildi. Kalan yüzde 10'luk hissenin ise Alihan Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş'te yüzde 5'er oranında bulunduğu aktarıldı.

Daha sonra Mehmet Beyazıt Denizolgun'un yüzde 45'lik Arden Gıda hissesi, 500 bin TL bedelli bir işlemle Alihan Kuriş'e devredildi.

Denizolgun bu işleme karşı dava açtı.

Yeni Alanya'ya aktarılan dava bilgilerine göre mahkeme, yüzde 45'lik hissenin yeniden Mehmet Beyazıt Denizolgun'a verilmesine karar verdi.

KURİŞ'İN HİSSELERİNDEN YUSUF BULUT'A UZANAN ZİNCİR

Şirketteki bir sonraki hareketlilik 2021 ve 2022 yıllarında yaşandı.

Aktarılan şirket bilgilerine göre Alihan Kuriş, elinde kalan yüzde 5'lik Arden Gıda hissesini 2021 yılında Hilmi Tuna Kuriş ve Adem Yüksel'e devretti.

Ardından Hilmi Tuna Kuriş'in şirket hisseleri el değiştirdi.

Yeni Alanya'nın ulaştığı bilgilere göre Hilmi Tuna Kuriş, üzerindeki Arden Gıda hisselerini 2022 yılında Yusuf Bulut'a devretti.

Böylece Alanya'daki Hasbul marketleriyle tanınan Yusuf Bulut, Arden Gıda'nın ortaklık zincirine girdi.

Açık şirket verilerinde de Yusuf Bulut'un ilişkili şirketleri arasında Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bulunuyor.

🚨ALİHAN KURİŞ MİRASA YASA DIŞI ŞEKİLDE EL KOYDU!



🔻Arif Ahmet Denizolgun hayatını kaybettikten sonra Arden Gıda'daki yüzde 90'lık hissesi kardeşlerine miras kaldı.



🔻Mehmet Beyazıt Denizolgun yüzde 45 ve Gülderen Kuriş de yüzde 45 pay aldı.



🔻Diğer yüzde 10'luk kısmın yarısı… pic.twitter.com/8FsvQQyWIG — Kaan Arslan (@kaanarslanKA) August 19, 2026

HASBUL'UN SAHİBİ ALANYA'DA UZUN YILLARDIR TİCARET YAPIYOR

Yusuf Bulut'un Alanya'daki ticari faaliyetlerinin geçmişi uzun yıllara dayanıyor.

Ticaret kayıtlarında Yusuf Bulut - Hasbul Ticaret adına kayıtlı işletmenin kuruluş tarihi 24 Aralık 1998 olarak görülüyor.

Hasbul'un Alanya'da Saray, Konaklı, Avsallar ve Mahmutlar gibi farklı bölgelerde şube kayıtları bulunuyor.

Bulut ailesinin Alanya'daki marketçilik geçmişi ise daha eskiye gidiyor. Yerel tarihçi Oğuz Korum'un aktardığı bilgilere göre Yusuf Bulut'un babası İbrahim Bulut, 1960'lı yıllarda Kuyularönü Meydanı'nda Nizam Bakkaliyesi adıyla ticaret yapmaya başladı. İşletme daha sonraki yıllarda Hasbul markasına dönüştü.

ARDEN GIDA 2023'TE DE TİCARİ FAALİYETTEYDİ

Arden Gıda'nın faaliyetlerine ilişkin resmi kayıtlardan biri Rekabet Kurumu'nun 2023 tarihli dosyasında bulunuyor.

UNTAD hakkında yürütülen ön araştırmada Arden Gıda, şirketin bayileri arasında gösterildi. Rekabet Kurumu, Arden Gıda'dan UNTAD ile yapılan sözleşmenin örneğini istedi. Şirketin cevabı 23 Haziran 2023 tarihinde Kurum kayıtlarına girdi.

Bu tarih, Yusuf Bulut'a yapıldığı belirtilen 2022 tarihli hisse devrinden sonraki döneme denk geliyor.

2020 SONRASI ŞİRKET HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA

Alihan Kuriş soruşturmasında şirketlerin özellikle 2020 sonrasındaki mali hareketleri inceleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı MASAK tespitlerinde, soruşturma kapsamındaki şirketlerde finansal işlem hacimlerinin yükseldiği; şirket bölünmeleri, yüksek sermayeli yeni şirketler, yüksek miktarlı nakit girişleri ve şirketler arasındaki ticari işlemlerin araştırıldığı bildirildi.

Savcılık ayrıca bazı şirketlere yurt dışından yapılan döviz transferleri ve yüksek tutarlı vergi iadelerini de soruşturuyor.

Operasyonda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma kararı çıkarıldı.

Alihan Kuriş de operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

ALANYA BAĞLANTISININ MERKEZİNDE YUSUF BULUT VAR

Arden Gıda'nın ortaklık geçmişindeki kronoloji, Alanya açısından dikkat çekici bir şirket zincirini ortaya çıkarıyor.

Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ardından başlayan hisse değişiklikleri önce Denizolgun ve Kuriş ailesi arasında ilerledi. Alihan Kuriş'in 2021'deki hisse devrinin ardından ise Hilmi Tuna Kuriş'in Arden Gıda hisselerinin 2022 yılında Alanyalı iş insanı Yusuf Bulut'a geçtiği belirtiliyor.

Yusuf Bulut'un Arden Gıda bağlantısı şirket verilerinde de görülüyor.

Böylece Alihan Kuriş soruşturmasında incelenen şirket yapılanmasının Alanya'ya uzanan en dikkat çekici bağlantılarından biri, Hasbul'un sahibi Yusuf Bulut ile Arden Gıda arasındaki ortaklık ilişkisi olarak ortaya çıkıyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Arden Gıda'nın ortaklık değişimleri, hisse devir bedelleri ve 2020 sonrasında gerçekleşen mali hareketlere ilişkin kayıtlar dosyanın Alanya ayağını daha ayrıntılı biçimde ortaya koyacak.