Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kırsal ve merkez mahallelerde yangın tehlikesi oluşturan alanlarda yabancı ot temizliği ile budama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye açıklamasına göre, yürütülen çalışmalar yalnızca kamuya ait alanları kapsıyor ve özel mülkiyet sınırlarına müdahale edilmiyor. Ekipler, planlı bölgelerin yanı sıra Halk Masa üzerinden iletilen vatandaş taleplerini de değerlendirerek hızla müdahale gerçekleştiriyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİ VE YANGIN ÖNLEMİ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Budama Ekibi Şefi Huriye Kaya, yol kenarlarında uzayan ve araç geçişini engelleyen otların hem kaza riskini artırdığını hem de olası bir kıvılcımda yangına zemin hazırladığını aktardı. Kaya, yürütülen temizlik işlemleriyle bu tehlikelerin kamu alanlarında bertaraf edildiğini belirtti.

AKDENİZ'DE KURU OT TEMİZLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Akdeniz havzasında kuruyan yabani otlar, en ufak bir ısı kaynağında hızla tutuşma potansiyeli taşıyor. Yerel yönetimlerin yol kenarı ve kamusal alanlarda yürüttüğü bu tür rutin tırpan mesaileri, olası örtü yangınlarının büyümeden engellenmesinde kritik bir savunma hattı oluşturuyor.