19 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişi tamamlandı. Kazanan 6 numaranın yanı sıra Joker ve Süper Star da belli oldu. Çekilişte büyük ikramiye 572 milyon 46 bin 600 TL olarak açıklandı.

19 AĞUSTOS 2026 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Milyonlarca liralık büyük ikramiyenin heyecanını yaşayan şans oyunu tutkunları, çekilişin ardından kuponlarındaki numaraları kontrol etmeye başladı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR

19 Ağustos 2026 tarihli çekilişte çıkan numaralar şöyle:

35 - 39 - 63 - 78 - 83 - 85

Joker: 28

Süper Star: 28

Kupon sahipleri oynadıkları kolonları açıklanan numaralarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebilecek.

BÜYÜK İKRAMİYE 572 MİLYON TL

Çekilişte büyük ikramiye tutarı 572 milyon 46 bin 600 TL olarak açıklandı. Böylece gözler 6 bilen olup olmadığına ve büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığına çevrildi.

JOKER VE SÜPER STAR AYNI NUMARA OLDU

19 Ağustos çekilişinin dikkat çeken ayrıntılarından biri de Joker ve Süper Star numaralarının aynı çıkması oldu. Çekilişte hem Joker hem de Süper Star 28 olarak belirlendi.

Çekilişe katılan vatandaşlar kesin ikramiye sonuçlarını ve kazanan kategorileri resmi sonuç ekranından kontrol edebilecek.