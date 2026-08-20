Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2026-YÖKDİL/2) sonuçları adayların erişimine açıldı.

Sınava katılan binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar, 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden sorgulanmaya başladı.

ÖSYM'nin daha önce yayımladığı sınav takviminde YÖKDİL/2 sonuçlarının 26 Ağustos'ta açıklanması öngörülüyordu. Değerlendirme işlemlerinin planlanandan önce tamamlanması üzerine sonuçlar 6 gün erken erişime açıldı.

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2026-YÖKDİL/2 sınavına katılan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

Adayların sisteme giriş yapabilmeleri için T.C. kimlik numarası veya Y.U. numarası ile ÖSYM aday şifresini kullanmaları gerekiyor.

Giriş işleminin ardından adaylar YÖKDİL/2 sınavından aldıkları puan ve kendilerine ait sonuç bilgilerine ulaşabiliyor.

SONUÇLAR BEKLENENDEN ERKEN AÇIKLANDI

2026-YÖKDİL/2 sınav sonuçlarının açıklanması için ÖSYM sınav takviminde 26 Ağustos tarihi yer alıyordu.

Ancak sınava ilişkin değerlendirme işlemlerinin daha erken tamamlanmasıyla sonuçlar 20 Ağustos 2026 saat 16.00'da adayların erişimine sunuldu.

Böylece sınava giren adayların yaklaşık bir hafta daha beklemesine gerek kalmadan puanlarını öğrenebilmesinin önü açıldı.

2026 YÖKDİL/2 NE ZAMAN YAPILDI?

2026 yılının ikinci YÖKDİL oturumu 9 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirildi.

Sınava akademik kariyer planlayan, lisansüstü eğitim başvurusu yapacak veya yabancı dil yeterliliğini belgelendirmek isteyen adaylar katıldı.

Sınavın tamamlanmasının ardından başlayan değerlendirme süreci 20 Ağustos'ta sonuçların ilan edilmesiyle tamamlandı.

YÖKDİL PUANI NERELERDE KULLANILIYOR?

YÖKDİL, özellikle akademik alanda yabancı dil yeterliliğini belgelendirmek isteyen adaylar açısından önem taşıyor.

Sınavdan elde edilen puanlar, ilgili kurumların mevzuat ve başvuru şartlarına bağlı olarak lisansüstü eğitim süreçleri, akademik kadro başvuruları ve yabancı dil yeterliliğinin arandığı çeşitli işlemlerde kullanılabiliyor.

Adayların puanlarını kullanacakları başvurularda ilgili üniversite veya kurum tarafından belirlenen güncel koşulları ayrıca incelemeleri gerekiyor.

YÖKDİL/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası veya Y.U. numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak 2026-YÖKDİL/2 sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların bundan sonraki süreçte yapacakları akademik ve lisansüstü eğitim başvurularında, başvuracakları kurumların istediği yabancı dil puanı ve diğer şartları dikkate almaları önem taşıyor.