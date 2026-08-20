Döşemealtı'nda Gümüşhane’den tayinle gelen polis memuru Özgür Akçay (37), 3 gün önce taşındığı evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. İki çocuk babası Akçay’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde Yeniköy Mahallesi 106 Sokak’ta bulunan bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Gümüşhane’den Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tayini çıkan Özgür Akçay, yeni görev yeri nedeniyle kısa süre önce Antalya’ya geldi. Akçay’ın ilçedeki yeni evine ise olaydan yalnızca 3 gün önce taşındığı belirtildi.
En son halasıyla görüştüğü öğrenilen Akçay’dan daha sonra haber alınamadı. Telefonla da kendisine ulaşamayan kardeşi, durumdan şüphelenerek Akçay’ın yaşadığı eve gitti. Kapının açılmaması üzerine içeriye bakmaya çalışan kardeşi, forklift yardımıyla balkon penceresine ulaştı.
Balkon penceresinden dairenin içine bakan kardeşi, Özgür Akçay’ın yerde hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, Akçay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede polis memurunun başında tek mermi yarası bulunduğu tespit edildi.
Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Özgür Akçay’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Akçay’ın eşi ve 2 çocuğunun Burdur’da bulunduğu, acı haberi aldıktan sonra Döşemealtı’na geldikleri öğrenildi.
Polis memuru Özgür Akçay’ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.