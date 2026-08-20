Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken ayrılık ihtimali bulunan futbolcular arasına Çağlar Söyüncü de eklendi. Sarı-lacivertli yönetimin, teknik kadronun planlaması doğrultusunda deneyimli stoperle yolların ayrılması seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü. Çağlar'ın geleceğine ilişkin kulüpten henüz resmi bir ayrılık açıklaması yapılmadı.

FENERBAHÇE'DE KADRO YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Sarı-lacivertliler transfer döneminde yalnızca yeni oyunculara değil, mevcut kadrodaki isimlerin geleceğine de yoğunlaştı. Sidiki Cherif'in Coventry City'ye transferi 19 Ağustos'ta resmen açıklandı. Anthony Musaba'nın Norwich City'ye kiralanması ve Omar Fayed'in Frosinone ile anlaşması da kadrodaki değişimin diğer parçaları oldu. Fred ve İrfan Can Eğribayat'ın geleceği de transfer döneminde gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı.

Bu süreçte Çağlar Söyüncü için de ayrılık seçeneğinin masaya geldiği belirtiliyor. Deneyimli savunmacının mevcut sözleşmesi nedeniyle olası ayrılıkta Fenerbahçe ile oyuncunun şartlarda anlaşması gerekecek. Bonservisli transfer gerçekleşmesi halinde ise futbolcuyla ilgilenen kulübün Fenerbahçe ile ayrıca anlaşmaya varması gerekiyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN 8,5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe kariyerindeki önemli dönüm noktası 2024 yazında yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, daha önce Atletico Madrid'den kiraladığı milli stoperin bonservisini 1 Temmuz 2024'te aldı. Fenerbahçe'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı resmi bildirimde Atletico Madrid'e toplam 8,5 milyon euro transfer bedeli ödeneceği açıklandı.

KAP bildirimine göre söz konusu 8,5 milyon euroluk bedelin dört yıl içinde yedi taksitte ödenmesi kararlaştırıldı. FIFA talimatlarından doğacak dayanışma katkı bedellerinin ise taraflar arasında yarı yarıya paylaşılacağı duyuruldu. Oyuncuyla yapılan anlaşma kulüp tarafından 3+1 sezon olarak açıklanmıştı.

İLK OLARAK KİRALIK GELMİŞTİ

Milli savunmacı Fenerbahçe formasını ilk kez 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak giydi. Sezonun tamamlanmasının ardından sarı-lacivertli yönetim oyuncunun bonservisini Atletico Madrid'den alarak birlikteliği kalıcı hale getirdi. Çağlar'ın fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve Avrupa futbolundaki deneyimi, transfer edildiği dönemde savunma rotasyonundaki önemli seçeneklerden biri olmasını sağlamıştı.

AYRILIKTA SÖZLEŞME DETAYI ÖNEM TAŞIYOR

Sözleşmesi devam eden bir futbolcunun takımdan ayrılması farklı yöntemlerle gerçekleşebiliyor. Kulüpler bonservisli transfer konusunda anlaşabileceği gibi kiralama veya karşılıklı sözleşme feshi seçeneklerini de kullanabiliyor. Bu nedenle Çağlar Söyüncü hakkında ortaya atılan ayrılık iddiasının resmiyet kazanması için Fenerbahçe'nin transfer, kiralama ya da sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin bir süreç yürütmesi gerekiyor.

Fenerbahçe'nin halka açık futbol şirketi olması da bazı transfer işlemlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu sürecini gündeme getiriyor. Nitekim Çağlar'ın Atletico Madrid'den bonservisiyle alınması 2024'te KAP üzerinden yatırımcılara duyurulmuştu. Ayrılığın mali ve sözleşmesel yapısına göre kulübün benzer bir resmi bilgilendirme yapması söz konusu olabilir.

ÇAĞLAR'IN GELECEĞİNDE TRANSFER SÜRECİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Çağlar Söyüncü'nün 2026-2027 sezonunda henüz resmi karşılaşmada görev almaması, oyuncunun kadrodaki geleceğine ilişkin tartışmaları artırdı. Kaynakta yer alan verilere göre deneyimli stoper Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 75 resmi karşılaşmada 4 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Bundan sonraki aşamada oyuncuya gelecek olası teklifler ile Fenerbahçe'nin kadro ve maliyet planlaması ayrılık sürecinin nasıl sonuçlanacağını belirleyecek.