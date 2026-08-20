Kepez Belediyesi, toplumun önemli bir kesimini oluşturan yaşlıların hayat tecrübelerini sinema perdesine taşımak amacıyla "Kurmaca Kısa Film ve Belgesel Kısa Film Yarışması" düzenlediğini duyurdu. Türkiye genelinden 15 yaş ve üzerindeki herkesin katılımına açık olan yarışma, yaşlılık temasını farklı bakış açılarıyla ele almayı hedefliyor.

Akdeniz Manşet'in aktardığına göre, yarışmaya katılmak isteyen sinemaseverler başvurularını 15 Eylül 2026 tarihine kadar www.kepezkultur.com adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. İki ayrı kategoride düzenlenen etkinlikte dereceye giren eser sahipleri, 17 Ekim 2026 tarihinde düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.

JÜRİ KADROSUNDA KİMLER VAR?

Başvurusu tamamlanan eserler, ön değerlendirmenin ardından alanında uzman isimlerden oluşan jürinin karşısına çıkacak. Jüri üyeleri arasında Prof. Dr. Mustafa Fadıl Sözen, Prof. Dr. Levent Yaylagül, Prof. Dr. İsmail Tufan, Dr. Ayşen Oluk Ersümer, Dr. Rana İğneci Süzen, Zihni Durmuş, Tuluhan Tekelioğlu, Tuncer Çetinkaya, Hülya Özyol, Meral Özdemir ve Mahmut Taş bulunuyor.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ NELER?

Yarışmacıların eserlerini hazırlarken yalnızca teknik kaliteye değil, aynı zamanda konuyu işleyiş biçimlerine de odaklanmaları gerekiyor. Değerlendirme aşamasında temaya uygunluk, özgünlük, yaratıcılık, anlatım gücü ve dramatik yapı ile sinematografik yeterlilik gibi kriterler eşit ağırlıkta dikkate alınacak. Bu nedenle katılımcıların, yaşlılık olgusunu klişelerden uzak, empati odaklı ve kuşaklar arası iletişimi güçlendirecek bir perspektifle işlemeleri büyük önem taşıyor.

BAŞKANDAN KUŞAKLAR ARASI İLETİŞİM VURGUSU

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, etkinliğin sadece sanatsal bir yarışma olmanın ötesinde toplumsal bir hafıza projesi olduğunu vurguladı. Yaşlılığın biriktirilen en güzel yılların adı olduğunu belirten Kocagöz, büyüklerin tecrübelerinin sinema aracılığıyla genç kuşaklara aktarılmasını önemsediklerini ifade etti.

DERECEYE GİRENLERE HANGİ ÖDÜLLER VERİLECEK?

Yarışma sonucunda birinci olan eser sahibine 1 adet 4K özellikli kamera, ikinciye 1 adet 4K özellikli fotoğraf makinesi ve üçüncüye 1 adet 11 inç ekran boyutunda tablet hediye edilecek. Ayrıca, ana ödül kategorilerine giremese de özgün yaklaşımıyla dikkat çeken yapımlar için Jüri Özel Ödülü verilecek.